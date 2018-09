Rayssa Dynta Tulis Lagu untuk Bonita & The Hus Band

Penyanyi Rayssa Amaliadynta dari Double Deer Records didapuk sebagai penulis lagu untuk grup Bonita & The Hus Band. Lagu itu berjudul Mischief Mystery. Proyek ini dilakukan khusus untuk soundtrack serial Viu terbaru berjudul Halustik.Proses pengerjaan terbilang singkat. Sebab, Nia Dinata selaku salah satu sutradara sekaligus produser merasa memiliki frekuensi yang sama dengan penyanyi berusia 23 tahun itu. Nia dan Rayssa juga memiliki kesamaan hobi yaitu yoga."Aku kasih puisiku, brief-nya, oh ternyata dia yoga jadi nyambung. Itu tentang kehidupan. Kadang kita suka bedakan kenyataan dan yang tidak nyata, antara halusinasi, realitas," kata Nia Dinata di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Rabu, 12 September 2018.Ditemui usai jumpa media, Rayssa membenarkan bagaimana proyek kerjasama ini mengalir dan hanya memakan waktu satu malam untuk menyelesaikan lirik lagu Mischief Mystery."Sebelumnya aku enggak tahu kalau Teh Nia suka Yoga. Aku cuma dikasih brief kalau ada show baru, menarik sih. (...) Aku baru selesai festival. Aku enggak sentuh kayak 2-3 hari, sampai satu malam ada kerjaan itu dan memang Teteh mengalir banget. Oh, pantas mengalir karena dia yoga juga," kata penyanyi yang akrab disapa Sasa itu kepada Medcom.id.Kendati dirilis khusus untuk Halustik, Rayssa juga mempersiapkan singel berjudul sama untuk dinyanyikannya sendiri."Lagunya aku buat untuk Viu dan Halustik, ada versi dari aku juga cuma belum rilis," paparnya.Sebelumnya, Rayssa merilis album mini berjudul Prolog yang baru dilepas 26 Januari 2018. Tahun ini, nama Rayssa Synta masuk dalam daftar nominasi AMI Awards kategori Album Terbaik.(ELG)