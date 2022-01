Pink Sweat$ Mengumumkan Album Terbarunya PINK MOON

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Artis R&B modern yang sensasional, Pink Sweat$ dengan bangga mengumumkan album barunya yang telah lama ditunggu-tunggu, PINK MOON, tersedia sekarang via Atlantic Records.PINK MOON yang diproduksi langsung oleh Pink Sweat$ meliputi single baru, "Real Thing (Feat. Tori Kelly)," tersedia sekarang di semua DSP dan platform streaming. Selain itu, perilisan turut diramaikan dengan peluncuran video live performance "For Me (Feat. Blxst)," yang direkam selama Pink Moon Tour yang terjual habis tahun lalu – streaming sekarang di kanal YouTube resmi Pink Sweat$.PINK MOON juga meliputi beberapa single lain yang populer seperti, "Midnight River (Feat. 6lack)" dan "Nothing Feels Better," yang video klipnya kini hampir mencapai 2 juta views di YouTube.Berbicara tentang EP ini, Pink mengatakan, "Saya menulis 'Pink Moon' karena ingin melihat cinta dari perspektif yang berbeda dibandingkan dengan album terdahulu. Sebelumnya, saya telah menampilkan cinta dengan ketidakpastiannya ('Honesty'), atau dengan keindahan dalam kerapuhan ('At My Worst'). Kali ini saya ingin menunjukkan segala bentuk cinta yang saya yakini - semua dalam satu kesatuan yang bekerja secara kohesif. Cinta itu bisa menjadi pasti maupun tidak pasti, cinta adalah kekuatan, cinta adalah percaya diri, cinta itu murni, cinta adalah api, cinta adalah kebebasan. dan seterusnya. Pada saat menciptakan 'Pink Moon' saya ingin memperluas definisi cinta yang lebih jauh lagi, dan membuat musik saya menampilkan definisi saya akan cinta yang terus berkembang.”"Nothing Feels Better" disambut meriah oleh outlet media terkenal seperti REVOLT, RapRadar, dan PASTE, yang memuji Pink, "Dengan suara separuh-akustik yang tajam, Sweat$ dengan manis melantunkan ode untuk kekasihnya dengan atmosfer 'ooh's dan 'ahh's yang mempengaruhi suasana hati. Uproxx menyetujui dan menambahkan, "Suara separuh-akustik Pink menyajikan lanskap untuk pesan romantis kepada pasangannya karena cinta membantunya sadar bahwa ia berada di tempat yang seharusnya.'"Pink Sweat$ akan merayakan perilisan PINK MOON dengan beragam jadwal live, termasuk di Indio, CA’s Coachella Valley Music and Arts Festival (15-17 April & 22-24 April) dan penampilan utama di Seoul Jazz Festival bulan Mei di Seoul, Korea Selatan. Tanggal lainnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Untuk update dan ketersediaan tiket, silakan kunjungi pinksweatsmusic.com.PINK MOON mengikuti rilis album debut Pink Sweat$ yang diakui secara kritis tahun lalu, PINK PLANET, tersedia di semua platform via Atlantic Records. Sebagai bukti epik dari bakat sang penyanyi-penulis lagu kelahiran Philadelphia Barat dalam menciptakan lagu yang menakjubkan, album ini menampilkan berbagai single hit yang beragam, termasuk "Heaven," "Icy," "17," "Lows," semua memiliki video klip resmi yang tersedia di YouTube.