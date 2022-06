Lakukan Pelanggaran, Five Minutes Pecat Richie sebagai Vokalis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band Five Minutes membawa kabar mengejutkan. Grup musik asal Bandung itu mengumumkan jika sang vokalis, Richie Setiawan tidak lagi bergabung bersama mereka."Pada kesempatan ini, secara resmi kami ingin menyampaikan bahwa per hari ini, Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022 Richie Setiawan sudah tidak tergabung lagi di dalam grup Five Minutes Band," kata Ricky Tjahyadi di akun Instagram Five Minutes.Five Minutes tidak menjelaskan secara detail alasan dikeluarkannya Richie. Mereka hanya menyebut jika Richie telah melakukan pelanggaran kode etik dan komitmen bersama mereka."Dikarenakan telah melanggar hal-hal yang terkait dengan kode etik dan komitmen yang sudah disepakati bersama," katanya.Ricky mewakili teman-temannya mengucapkan terima kasih kepada dedikasi Richie sebagai vokalis selama hampir 15 tahun. Mereka berharap penggemar tetap memberikan dukungan kepada Five Minutes dan Richie Setiawan.Pengumuman serupa disampaikan Richie di media sosialnya kemarin. Sama dengan Five Minutes, Richie tidak menjelaskan alasannya keluar dari pelantun "Selamat Tinggal" itu."Saya Richie dengan ini bermaksud memberikan informasi bahwa per tanggal 4 Juni 2022 saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari member atau personel Five Minutes. Ini dikarenakan adanya suatu hal antara saya pribadi dan Five Minutes. Hal ini dilakukan dan diputuskan dengan niat baik. Jikalau ada kesalahan dari pihak saya pribadi, saya pribadi meminta maaf kepada Five Minutes dan pecinta musik Five Minutes," ucap Richie.Richie juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Five Minutes. Dia ikut mendoakan band yang berdiri sejak 1992 itu.“Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat Kang Ricky selaku mentor saya atas pelajarannya dan pengalamannya di bidang musik dan juga di bidang apa pun juga. Saya pamit. Sukses dan sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa support terus Five Minutes," tutup Richie.