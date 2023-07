Zayn Malik Ungkap Personel One Direction Saling Muak Satu Sama Lain

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Zayn Malik muncul dengan pernyataan yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa para personel One Direction muak satu sama lain ketika masih bersama-sama di dalam grup itu.Seperti diketahui, Zayn adalah personel pertama yang memutuskan keluar dari grup yang terdiri dari para jebolan X Factor itu. Zayn keluar pada 2015, setahun kemudian One Direction vakum. Empat anggota lain, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, dan Louis Tomlinson kini bersolo karier."Saya tidak ingin menjelaskan terlalu detail, tetapi ada banyak politik yang terjadi, orang-orang tertentu melakukan hal-hal tertentu, orang-orang tertentu tidak ingin menandatangani kontrak, jadi saya tahu ada sesuatu yang terjadi sehingga saya hanya ingin mendahului... Saya seperti, 'Saya hanya akan keluar dari sini, saya pikir ini sudah selesai,'" kata Zayn dalam siniar Call Her Daddy.Zayn tak menampik intensitas yang tinggi antar personel One Direction selama lima tahun membuat mereka mengalami dinamika dalam berelasi."Jelas ada masalah mendasar dalam persahabatan kami juga. Kami bersama-sama setiap hari selama lima tahun dan kami muak satu sama lain, jika saya boleh jujur," kata Zayn.Selepas dari One Direction, Zayn merilis album debut solo bertajuk Mind of Mine (2016), disusul Icarus Falls (2018), dan Nobody Is Listening (2021). Karier solo Zayn terbilang sukses. Dia bahkan menyabet berbagai penghargaan, termasuk American Music Awaards, Teen Choice Awards, hingga berbagai ajang penghargaan yang digelar MTV.