10 Lagu Terbaik Bring Me The Horizon Jelang Konser di Jakarta

Berikut sepuluh lagu terbaik Bring Me The Horizon:

1. Throne

2. Why You Gotta Kick Me When I’m Down?

3. Can You Feel My Heart

4. True Friends

5. Drown

6. Sleepwalking

7. Avalanche

8. Empire (Let Them Sing)

9. Don’t Go (ft Light)

10. Black & Blue





(ELG)

Bring Me The Horizon (BMTH) akan menggelar konser di Jakarta pada akhir tahun ini. Simak 10 lagu terbaik yang mereka miliki.Bring Me The Horizon (BMTH) merupakan band metalcore asal Inggris yang akan menggelar konser di Indonesia pada 10 November 2023. Konser tersebut akan digelar di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta.Band yang dibentuk pada Maret 2004 ini telah menghasilkan berbagai lagu hit yang disukai oleh penggemarnya. Album dan single milik Bring Me The Horizon juga kerap masuk nominasi dan mendapatkan penghargaan.Lagu ini bercerita tentang orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Meskipun begitu, orang itu bisa bangkit lagi dengan luka yang diterima dan membuat dirinya lebih kuat.Lagu "Why You Gotta Kick Me When I’m Down?" bercerita tentang orang yang sedang jatuh cinta, tetapi ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Hal itu yang membuat dirinya berada di titik terendahnya.Lagu ini bercerita tentang seseorang yang meminta bantuan kepada orang karena perasaan sedih dan frustasi yang dimilikinya. Kalau dilihat dari lagunya, lagu ini memang memberikan pesan yang mendalam tentang rasa sedih dan frustasi yang dimiliki seseorang.Berbeda dari arti judulnya, lagu ini bercerita tentang sahabat yang melakukan pengkhianatan. Orang itu mencoba menyurahkan isi hatinya setelah ditusuk oleh temannya dari belakang.Lagu yang dirilis pada 2014 silam ini bercerita tentang seseorang yang kesepian dan memikul beban dalam hidupnya hingga mengalami depresi.Lagu "Sleepwalking" bercerita tentang seseorang yang menyesal karena telah melukai orang lain. Lagu tersebut masuk ke dalam album Sempiternal dan dirilis pada 2013 silam.Lagu ini dinilai berbeda dari lagu milik Bring Me The Horizon yang lain. "Avalanche" bercerita tentang seseorang yang depresi dan membutuhkan pertolongan, tetapi tidak ada yang menolongnya.Lagu ini cocok untuk memberikan sindiran kepada orang yang ingin mencapai puncak tanpa melihat penderitaan orang lain. Sama halnya dengan lagu "Empire" yang bercerita tentang seseorang yang tidak bisa kembali jadi dirinya dahulu setelah serakah atas tahta.Lagu "Don't Go" bercerita tentang kesedihan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini telah dirilis pada 2010 silam.Lagu ini seolah menyimpan dendam karena bercerita tentang seseorang yang ingin melenyapkan orang lain dari dunia karena kebencian yang dimilikinya. Lagu ini telah berusia lebih dari satu dekade karena dirilis pada 2006 silam dan masuk ke dalam album yang bertajuk Count Your Blessing.