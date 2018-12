Lilo "KLa Project" Tampil dalam Tribute to Queen

: Lilo, personel KLa Project tampil dalam MAGNETIC BRAVA, program rutin dari 103.8 Brava Radio. Pada edisi 11 Desember 2018, MAGNETIC BRAVA mengusung tema Tribute to Queen, bertempat di Hard Rock Cafe Jakarta, Pacific Place mulai pukul 7 malam."Sebagai stasiun radio yang memiliki pendengar pebisnis dan pengambil keputusan ini, 103.8 Brava Radio mengemas acara Magnetic Brava sebagai acara untuk berkumpul dan bernostalgia bersama para eksekutif dan pebisnis dengan menampilkan berbagai musisi terkemuka dari industri hiburan," tulis keterangan pers yang diterima Medcom.id.Edisi Magnetic Brava Tribute to Queen hadir dengan menampilkan band legendaris Second Born featuring Lilo yang akan membawakan greatest hits dari band Queen dengan host Farah Tubagus dan Rudy Rusli yang merupakan penyiar 103.8 Brava Radio.Acara Magnetic Brava yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2010 terinspirasi dari sebuah insert program on air di 103.8 Brava Radio bernama “Do You Remember This?” berisi cuplikan lagu-lagu yang akan membawakan Brava Listeners ke era nostalgia. Insert program ini bisa didengarkan setiap harinya di 103.8 Brava Radio.(ASA)