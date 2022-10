Trending Aksi Panggung Pamungkas Tempel Ponsel Penonton ke Kemaluan, Netizen: Jijik!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Musisi Pamungkas menjadi trending topic di media sosial. Hal ini lantaran aksi panggungnya yang dinilai tak terpuji.Bahkan, gara-gara aksi panggung tersebut, penyanyi yang tenar lewat lagu to the bone itu mendapat hujatan dari netizen hingga orang-orang yang tadinya merupakan penggemar Pamungkas sendiri.Bagaimana tidak, dari video yang beredar di medsos terlihat Pamungkas sedang asyik bernyanyi seperti biasanya.Kemudian ia mengambil salah satu ponsel penonton lalu menggesekkan ponsel tersebut ke kemaluannya.Sontak aksi tersebut langsung mengundang beragam komentar. Tak sedikit pula yang mengecam aksi panggung tersebut."Damn bang pam, u really did this? bang pamungkas really did something disgusting, penontonnya sick, i just canbt believe this. Satu gerakan, hilang respect, jijik satu negara," tulis seorang netizen."Aku akui beberapa karyamu bagus cuman sayang aja minus attitude gini," timpal netizen lain."Buat pamungkas, entah apa yg ada di pikiranmu, sampe ngide gesek2in hp ke bagian vitalmu itu, sumpah jijik banget," komentar salah satu akun."Kelakuan pamungkas yang 'itu' emang jijik, tapi karya dia tetep bagus. Tetep aja lagu dia masuk playlist gue. Hehe." ujar akun lainnya.