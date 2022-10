The Papandayan Jazz Fest Diharapkan Jadi Destinasi Wisata di Bandung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Papandayan Jazz Fest merupakan agenda tahunan yang disajikan bagi para pecinta musik khususnya jazz di Kota Bandung. The Papandayan Jazz Fest diharapkan jadi destinasi wisata di Kota Bandung guna meningkatkan perekonomian.Bandung merupakan salah satu kota yang dikenal melahirkan musisi-musisi papan atas dari berbagai genre. Tak terkecuali musik jazz salah satunya mendiang Donny Hermawan yang merupakan pituin dari Kota Bandung.The Papandayan Jazz Fest yang telah memasuki tahun ke-8 tentu memiliki peran penting dalam peningkatan eknomi dengan hadirnya pengunjung dari berbagai daerah untuk menikmati musik jazz.Terlebih, The Papandayan Jazz Fest 2022 ini mulai diselenggarakan secara offline setelah dua tahun dilakukan secara online karena pandemi Covid-19. Hal itu pun meningkatkan berbagai transaksi yang terjadi di Kota Bandung, karena selain menampilkan para musisi, acara tersebut pun menghadirkan kompetisi jazz dari berbagai daerah untuk unjuk gigi di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tersebut."Harapan kami, festival kami dapat menjadi destinasi wisata di Kota Bandung, menjadi salah satu penyumbang wisata untuk Kota Bandung," ujar Marcom Manager The Papandayan Jazz Fest Management, Tyagita R Hermawan, di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat, 28 Oktober 2022.Diakui Tya, setiap tahunnya The Papandayan Jazz Fest menghadirkan berbagai warga serta musisi kondang yang dapat memanjakkan pecinta musik khususnya jazz. Bahkan, The Papandayan Jazz Fest 2022 ini diselenggarakan pada akhir pekan selama tiga hari yakni 28, 29, dan 30 Oktober."Sekitar 100 musisi yang akan tampil di The Papandayan Jazz Fest, pastinya tidak hanya dari jazz. Ada juga dari genre lain seperti pop yang akan menghadirkan Rizky Febian," ungkapnya.