Bergabung ke Major Label, Jinan Laetitia Tak Mau Kehilangan Konsistensi

Penyanyi Jinan Laetitia melakukan lompatan besar dalam karier bermusiknya. Dara 18 tahun ini memutuskan bergabung dengan Warner Music Indonesia.Sebelum bergabung ke major label, Jonan lebih banyak bergerak secara independen ketika merilis lima karya. Bersama Warner Music Indonesia, Jinan tak kehilangan konsistensi. Dia merilis lagu berjudul "Forgive" yang dia ciptakan dan produseri sendiri."'Forgive adalah lagu yang sangat personal, mengingat semua proses, mulai dari penulisan sampai produksi, digiati oleh saya. Saya ingat saat menulis bait pertama, 'Only love what you do when you do it well’, dengan salah satu instrumental track di laptop setelah sesi melamun yang cukup lama, lalu sisa lagu pun mengalir keluar dari ubun-ubun," kata Jinan dalam keterangan tertulisnya.Selama ini, Jinan memang lebih banyak merilis lagu berbahasa Inggris. Berkat hal itu, lagu Jinan mendapat apreasiasi dari pendengar luar negeri seperti Singapura, Taiwan, Hong Kong bahkan hingga Amerika Serikat.Pengalaman baru didapatkan Jinan ketika merilis lagu "Forgive". Jika biasanya merekam karya secara mandiri di kamar, Jinan kali memproduksi lagu "Forgive" di studio profesional."Rekaman vokal 'Forgive' adalah pengalaman pertama kalinya berkarya di studio profesional, karena sebelumnya saya melakukan semua proses produksi di antara empat dinding kamar saya. Saya merasa gugup untuk bisa melakukan hal tersebut, namun saya bahagia melihat musik yang saya tulis dapat tumbuh begitu cepat," ujar Jinan.Setelah merilis single terbaru, Jinan juga membuat video musik "Forgive" Dia mengggandeng Stevina Peni sebagai sutraadara. Stevina Peni adalah sutradara independen yang dikenal lewat karya-karya berkonsep dreamy dan unik. Sebelumnya, Stevina menyutradarai video untuk artis-artis seperti KIM!, serta Mirriam Eka dan Elvan Saragih."Saya menulis aransemen 'Forgive’ dengan niat bercerita. Saya harap pendengar dapat menikmati atmosfer yang saya bangun dalam melodi-melodinya, berjalan di cerita yang dilantunkan dalam ‘Forgive’, serta merasakan semua emosi yang diberikannya," jelas Jinan.Jinan Laetitia merupakan penyanyi yang banyak terpengaruh dengan musisi alternative R&B, pop, hip-hop, dan soul seperti FKA Twigs, Kehlani, Kendrick Lamar, Ashnikko, sampai BTS. Jinan sempat melakukan konser mini bertajuk The POV Concert yang diadakan oleh Showbeast. Dia sempat mendapatkan ulasan khusus dari musisi-musisi independen besar Tanah Air seperti Pamungkas, Bam Mastro, dan Oslo Ibrahim.(ELG)