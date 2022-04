88rising Boyong Artis Asia Tampil di Panggung Utama Coachella, Hadirkan 3 Musisi Indonesia hingga CL & 2NE1

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Minggu pagi, 17 April atau Sabtu malam, 16 April waktu California, 88rising – perusahaan musik dan media internasional ternama yang menjadi pelopor dalam memperkenalkan talenta dan budaya Asia ke mata dunia — merampungkan serangkaian penampilan historis di Head In The Clouds Forever pada panggung utama Coachella. Pertunjukan berdurasi 80 menit tersebut merupakan pertama kalinya dalam sejarah Coachella di mana sebuah label rekaman diberikan slot resmi untuk menampilkan artis-artis pilihannya.88rising menghadirkan beberapa musisi Asia paling ikonik dari seluruh dunia dan lintas generasi. Termasuk di antaranya adalah (sesuai urutan tampil): Warren Hue (Indonesia), MILLI (Thailand), BIBI (Korea), NIKI (Indonesia), Rich Brian (Indonesia), HIKARU UTADA (Jepang), Jackson Wang (Cina), dan CL & 2NE1 (Korea).Program ini menghadirkan kembalinya “Ratu-Ratu K-Pop” yang telah lama ditunggu-tunggu, 2NE1, pada reuni pertamanya di atas panggung dalam 7 tahun ke belakang untuk menampilkan lagu hit besarnya yang berjudul “I AM THE BEST.” Rangkaian pertunjukan ini juga melibatkan “bintang kehormatan J-pop” HIKARU UTADA dalam penampilan festival pertamanya sepanjang sejarah. Head In The Clouds Forever didukung oleh sejumlah penari inspiratif, menampilkan koreografi dari kru tari ternama dunia The Kinjaz dan Madison Olandt. Simfoni dari orkestra 15-piece turut memegahkan penampilan NIKI, yang turut menampilkan cover dari lagu “Sempurna” oleh Andra and the Backbone dengan iringan orkestra dan kru tari, sementara elemen visual imersif di bawah arahan seniman visual multidisipliner Curry Tian dan Daniel “Cloud” Campos menyatukan keseluruhan program dengan apik.Tiga nama besar—Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue—adalah artis Indonesia pertama yang tampil di panggung Coachella sepanjang sejarah berjalannya festival tersebut. Rich Brian dan NIKI juga tampil dengan set solo masing-masing—NIKI di Outdoor Theatre pada hari Jumat (15 April), dan Rich Brian di Sahara pada hari Sabtu (16 April).Head In The Clouds Forever juga memperkenalkan sejumlah karya musik yang belum pernah ditampilkan sebelumnya di atas panggung. Untuk memperingati momen yang luar biasa ini, 88rising merilis kompilasi berjudul sama, Head In The Clouds Forever, yang sudah bisa didengarkan di semua platform streaming musik. Proyek ini mencakup sejumlah lagu, antara lain “froyo (feat. Warren Hue)” dari Rich Brian dan BIBI, “T” dari HIKARU UTADA dan Warren Hue, serta "Best Lover" dari BIBI.Selain partisipasinya di Coachella, 88rising juga mengadakan perayaan akhir pekan di gurun, tepatnya di properti Cloud Mansion milik mereka sendiri, menghadirkan penampilan musik dari Luna Li, Warren Hue, Yeek, dan Shotta Spence. Perayaan tersebut turut disponsori oleh Honda, Amazon Music, Johnnie Walker, dan Year Of, brand hard seltzer baru dari 88rising.