Joji Rilis Lagu Baru, tentang Hubungan Cinta Masa Lalu

Hari ini, artis yang mendapat berbagai pujian untuk karya-karya lampaunya, Joji, baru saja merilis lagu baru pertamanya sejak album keduanya, Nectar, yang dirilis pada tahun 2020. Berjudul “Glimpse Of Us,” balada piano sederhana – yang dirilis oleh kolektif musik ternama 88rising – ini adalah sebuah nostalgia yang lembut dan penuh cinta akan sebuah hubungan cinta masa lalu.Diperkuat dengan salah satu refrain paling percaya diri yang pernah ditulis dan dinyanyikan Joji, “Glimpse Of Us” terasa baru namun familiar, menampilkan jangkauan vokal Joji yang luar biasa dan penyampaiannya yang melankolis.Sebuah video musik untuk trek ini juga dirilis hari ini. Disutradarai oleh Dan Streit (Brockhampton, Charli XCX, Diplo), penyuntingan bergaya doku pada video ini memberikan kontras yang tajam terhadap balada sendu ini. Direkam oleh figur misterius di balik kamera, video ini menampilkan satu hari dalam hidup seseorang yang penuh kenakalan dan kekacauan.Perilisan “Glimpse Of Us'' mengikuti debut Joji di Festival Musik dan Seni Coachella Valley 2022 - salah satu penampilan yang paling ditunggu dan dibicarakan pada akhir pekan tersebut. Joji juga akan tampil di beberapa festival tahun ini, termasuk di antaranya Governors Ball Music Festival akhir pekan ini, Day N Vegas, dan sebuah DJ set spesial (sebagai Yebi Labs) di Head In The Clouds Festival oleh 88rising tahun ini yang diadakan pada tanggal 20-21 Agustus di Pasadena, CA.Penyanyi dan produser kelahiran Jepang, Joji lagu-lagynya telah berhasil meraup lebih dari 7 miliar streams untuk seluruh lagunya sampai hari ini. Album kedua Joji, Nectar, menduduki peringkat #1 pada tangga lagu US Weekly Top 50 Albums pertama Spotify pada awal perilisannya, peringkat #1 pada tangga album Independen Billboard, dan peringkat #3 pada Billboard 200. Nectar berhasil menduduki peringkat #1 di Australia dan top 10 di New Zealand, Kanada, UK, dan Norwegia pada awal perilisannya. Joji juga meraih debut tertingginya di Billboard Hot 100 dengan lagu "Run" yang mendapat sertifikasi Gold dari RIAA, serta penampilan televisi pertamanya pada The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.