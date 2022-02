Lihat Ajang Pencarian Bakat The Next Vibes, Ade Govinda Teringat Masa Lalu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Platform hiburan Eventori menggelar ajang pencarian bakat bertajuk The Next Vibes. Ajang dengan total hadiah Rp1 miliar ini digelar secara online atau daring.Untuk mengikuti ajang kompetisi ini cukup mengunggah video penampilan di Instagram. Aneka bakat yang dikompetisikan adalah menyanyi, menari, band, presenter, acting, sulap atau magician, stand up comedy, modelling, dan lainnya.“Selama dua tahun ini kami telah melakukan sejumlah pencarian bakat dan kompetisi dengan respons yang sangat baik. Karena itu, sebagai perwujudan visi Eventori, kami menggelar The Next Vibes sebagai ajang pencarian bakat online terbesar dengan hadiah total Rp 1 miliar,” kata Ferally Mahardhika, Digital Media Business Manager Eventori.Sepanjang tahun 2022, kompetisi akan digelar dalam tiga putaran dan pada akhir tahun akan digelar panggung spektakuler sebagai puncak dari pencarian talenta baru ini. Untuk menguatkan program pencarian bakat terbesar ini, Eventori membuat program "Nge-Vibes" yang akan tayang di Youtube The Next Vibes.Di edisi perdana Nge-Vibes, Eventori mengundang Ade "Govinda" Nurulianto, gitaris band Govinda dan komposer lagu yang sangat produktif. Nama Ade Govinda menjadi rebutan para penyanyi, karena lagu-lagunya yang cukup hits di pasaran. Ade pun teringat pengalamannya ketika mengikuti ajang pencarian bakat di awal kariernya dulu."Ini sebuah ajang kompetisi yang sangat menarik dan membuka peluang bagi siapa aja untuk ikutan. Saya aja dulu pernah ikutan ajang kompetisi Dream Band, yang diadakan oleh sebuah stasiun televisi. Dan menariknya kompetisi ini yang digelar Eventori tidak hanya di bidang nyanyi atau band aja, tapi di semua bidang yang memungkinkan para peserta menunjukkan bakat terbaiknya. Sebuah kesempatan bagus buat mereka," kata Ade Govinda.Pendaftaran peserta dibuka mulai 22 Februari sampai dengan 9 Mei 2022. Melalui ajang The Next Vibes, Eventori ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri hiburan Tanah Air. Mereka yakin, banyak talenta baru di Indonesia yang butuh diwadahi untuk tampil."The Next Vibes hadir sebagai bukti nyata komitmen Eventori terhadap industri hiburan, untuk memberikan kemudahan, akses bagi banyak talenta lokal, membuka luas kesempatan berkompetisi di level nasional. Dan tentu saja, Eventori mengajak talenta-talenta lokal dengan bakat-bakat hebat yang belum terekspos, untuk tampil, berkarya dan meraih sukses," jelas Vikry Ardianyah, CEO Eventori.