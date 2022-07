Nomine Grammy Awards Jvke Rilis Lagu Cinta Klasik Berjudul "Golden Hour"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Musisi, penulis lagu, dan produser viral peraih nominasi Grammy Award, JVKE, telah merilis single terbarunya “golden hour” melalui label musik AWAL.Diproduksi sendiri oleh JVKE dan saudaranya ZVC, “golden hour” adalah sebuah lagu cinta klasik yang menyoroti kemampuan JVKE untuk mengartikulasikan perasaan romantis dan keindahan cinta melalui liriknya. Lirik dan gambaran yang sangat hidup didukung dengan aransemen instrumental yang kompleks dari irama piano dan senar di sepanjang lagu ini.“Ini mungkin adalah lagu favorit yang pernah aku tulis. Rasanya seperti waktu seolah berhenti, dan semua perhatian kita jatuh pada seseorang yang spesial. Matahari bersinar terang dan inilah golden hour kita. Aku terinspirasi oleh Franz Liszt, seorang komposer tahun 1800-an yang musiknya aku mainkan ketika dulu belajar piano klasik. Gaya komposisinya sangat mempengaruhi piano dalam produksi lagu ini. Aku ingin menangkap emosi yang kita rasakan ketika melihat sesuatu yang indah. Perasaan itulah yang aku sebut sebagai golden hour,” tukas JVKE berbagi.JVKE telah mengumpulkan lebih dari 550 juta stream dan 26+ miliar views untuk lagu-lagunya di YouTube, TikTok, dan Instagram, serta meraih lebih dari 10 juta followers di akun media sosialnya. Single sebelumnya, “this is what heartbreak feels like”, dirilis menyusul kesuksesan single viralnya, "this is what falling in love feels like”, yang telah sukses mengumpulkan lebih dari 185 juta stream secara global dan masuk ke 51 chart viral di seluruh dunia termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, dan sebagainya.Lagu tersebut juga sukses masuk ke chart Top 200 Spotify di 15 teritori dan chart Top 200 Shazam di 99 teritori. Lagu “this is what falling in love feels like” mendapatkan dukungan dari berbagai publikasi ternama Asia termasuk MTV Asia, Mustang 88.0, Prambors, Gen 98.7 FM, Jak 101 FM, Hitz FM Malaysia, 987FM Singapura, MYX Global, dan sebagainya. Di TikTok, lagu tersebut telah dipakai oleh lebih dari 400.000 video termasuk video dari Bella Poarch, Kerry Washington, Drew Barrymore dan selebriti ternama lainnya.Pada 2020 JVKE menarik perhatian dunia lewat single perdananya “Upside Down” yang telah mengumpulkan lebih dari 200 juta stream hingga hari ini. Kesuksesan lagu tersebut kemudian berujung pada versi remix “Upside Down” yang turut menampilkan bintang pop global Charlie Puth. Kolaborasi keduanya kemudian mendapatkan nominasi MTV VMA 2021 Trending untuk kategori Best Artist x Creator Collab. JVKE kemudian merilis sejumlah single sepanjang 2021 termasuk “this is what falling in love feels like” yang viral secara global dan ia turut berkolaborasi dengan Galantis di lagu “Dandelion” yang telah mengumpulkan lebih dari 100 juta stream. Pada 2022, JVKE berkolaborasi dengan musisi Tanah Air Stephanie Poetri di single “Bad Haircut” dan Jenna Raine di lagu “see you later (ten years)”.Selama beberapa bulan terakhir, nama JVKE semakin banyak dibicarakan di Asia termasuk di Indonesia. JVKE berkolaborasi dengan RAMENGVRL di versi remix “this is what falling in love feels like” dan tampil sebagai penampil utama di Radio Fest 2021. Saat ini Jakarta masuk ke daftar Top Cities JVKE di Spotify dan Indonesia masuk ke Top 20 Streaming Market-nya bersama dengan Filipina, India, Malaysia, Singapura, dan Thailand.Selain lagu-lagunya yang viral, JVKE juga berkontribusi dalam album Eric Bellinger yang mendapatkan nominasi Grammy Award. JVKE juga baru-baru ini tampil di dokumenter viral dari VOX, “We tracked what happens after TikTok songs go viral” yang membuktikan bagaimana JVKE berhasil masuk ke jajaran musisi yang perkembangannya patut diikuti selama 2022.