Ditawari Pindah Warga Negara karena Prestasi Bermusik, Eki Tetap Pilih Indonesia

Prestasi gemilang Cahayadi Kam atau yang akrab disapa Eki di dunia musik sempat membuatnya mendapat tawaran pindah kewarganegaraan. Namun, penyanyi 35 tahun ini tetap memilih menjadi warga negara Indonesia.Setelah memenangkan ajang All Together Now di Italia pada tahun 2020, Eki pernah diminta pindah kewarganegaraan. Meski enggan menyebut negara yang menawarinya, Eki menegaskan dirinya bangga bisa membawa nama Indonesia di kontes musik internasional.Saat ini Eki sedang mengikuti ajang The Voice Rumania. Eki tak menyangka bisa lolos audisi karena persaingan di sana begitu ketat."Aku pernah disuruh pindah kewarganegaraan tapi aku tolak. Aku tetap pilih menjadi warga negara Indonesia. Aku sekarang lagi di The Voice Rumania, seluruh pesertanya dari Eropa dan aku mewakili Indonesia di sana. Mudah-mudahan lolos lagi di tahap selanjutnya," kata Eki di Jakarta.Eki pertama kali menginjakkan kaki di Italia pada tahun 2019 jejak sang istri yang memang berasal dari Italia. Sempat menjadi pengamen, Eki mencoba peruntungan dengan mengikuti kompetisi menyanyi."Aku bangga banget karena mewakili Indonesia dan menjadi satu-satunya pemenang dari Asia," katanya.Eki pun sudah memiliki lagu berjudul "I'll Find My Way" yang berkolaborasi dengan Ernesto De Simone. Eki masih punya mimpi mengikuti ajang San Remo dan Eurovision mewakili Indonesia. Dia juga memiliki cita-cita untuk bisa kolaborasi dengan musisi Indonesia."Lyodra aku fans sekali, kebetulan ada satu panggung juga dengan dia di bulan ini. Ada Deden Gonzales, Anggun dan Sandhy Sondoro juga menjadi salah satu idola aku," tutupnya.