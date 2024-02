James Blake Meriahkan Joyland Bali 2024

Baca juga: Paul Banks Vokalis Interpol Berjalan Kaki Keliling Jakarta

(ASA)

James Blake resmi diumumkan sebagai salah satu penampil dalam festival musik Joyland edisi Bali, yang akan digelar di Peninsula Island The Nusa Dua, pada 1-3 Maret 2024.Joyland Festival Bali 2024 menampilkan Kings of Convenience, Todd Terje, Gilles Peterson, Shintaro Sakamoto, The Walters, Whitney, Vansire, dan Pearl & The Oysters.Selain itu, penampil lokal yang turut memeriahkan festival tiga hari itu antara lain Ali, BANK, Bilal Indrajaya, Dialog Dini Hari, Envy*, Hindia, Isyana Sarasvati, Mantra Vutura, Nadin Amizah, Stars and Rabbit, The Adams, The SIGIT, dan White Shoes & Couples Company.Joyland Festival Bali juga menampilkan Lily Pad Stage, panggung yang dikurasi oleh Kasymin dari Gabber Modus Operandi, Wok The Rock, dan Whiteboard Journal. Panggung ini akan menampilkan nama-nama eksperimental asal Bali, antara lain Gangsar, Graung, Gumatat Gumitit Gospell, Kadapat, Putu Septa & Nata Swara, dan Rule Kabatram. Panggung ini juga menampilkan talenta Asia, yaitu LnHD (Myanmar), rEmPiT g0dDe$$ (Malaysia), Mong Tong (Taiwan), PRAED (Lebanon), R?n C?p ?uôi (Vietnam), Lunadira (Malaysia), Mona Evie (Vietnam) dan Blush (Singapura).