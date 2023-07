Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sinéad O'Connor pernah terlibat kontroversi dengan Prince setelah lagunya yang bertajuk "Nothing Compares 2 U" menjadi hit. Prince diduga tidak menyukai kesuksesan itu.Sinéad O'Connor dinyatakan meninggal pada usia 56 tahun, Rabu, 26 Juli 2023, waktu setempat. Pihak keluarga telah meminta tidak mengungkapkan penyebab kematiannya.Karier Sinéad O'Connor mulai meroket setelah merilis lagu "Nothing Compares 2 U" pada 1990 silam. Lagu itu diciptakan oleh Prince untuk proyek sampingannya The Family pada 1985 silam.Melansir dari Daily Mail, dalam memoar milik Sinéad O'Connor berjudul Rememberings yang diterbitkan pada 2021 lalu, Sinéad menjelaskan secara rinci perseteruannya dengan Prince. Ia mengklaim bahwa Prince menerornya dengan amarah setelah Sinéad menyanyikan lagu miliknya pada 1990 silam.Sinéad O'Connor juga mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa ia pernah dipaksa untuk meminum sup oleh kepala pelayan Prince. Sinéad juga pernah ditantang adu bantal oleh Prince, tetapi ternyata Prince menyerangnya dengan benda keras di balik bantal yang digunakan.Penyanyi asal Irlandia itu mengatakan ada beberapa dugaan alasan atas kekerasan yang diterima selama pertemuan mereka.Menurutnya, Prince tidak suka ada orang yang menyanyikan ulang lagunya. Kemudian karena Sinéad O'Connor bukan merupakan salah satu anak didik perempuannya.Alasan terakhir adalah manajer Sinéad, Steve Fargnoli, pernah menjadi manajer Prince dan mereka terlibat dalam kasus hukum.Pada 2016 lalu, Prince meninggal karena overdosis fentanyl. Sinéad O'Connor yang dimintai keterangan oleh penyidik mengatakan Prince seorang pemuja setan dan pemukul wanita."Bukan hanya obat-obatan yang dia gunakan, itu adalah kegelapan," kata Sinéad kepada penyidik, dikutip dari Daily Mail, Kamis, 27 Juli 2023.Meski begitu, Sinéad cukup sedih atas meninggalnya Prince. Bahkan ia sampai menangis atas kesedihan yang dirasakannya."Saya menangis ketika dia meninggal. Saya hanya merasa sangat kasihan dan sedih atas kesepian kematiannya," kata Sinéad, dikutip dari People, Kamis, 27 Juli 2023.Setelah kematian Prince, Sinéad O'Connor ingin menggunakan lagu "Nothing Compares 2 U" dalam film dokumenternya Nothing Compares pada 2022 lalu. Namun pihak Prince menolak untuk mengizinkan penggunaan lagu tersebut.Pada September 2022, saudara tiri Prince, Sharon Nelson, menjelaskan keputusan untuk tidak mengizinkan Sinéad O'Connor untuk menggunakan lagu tersebut. Menurutnya, Sinéad tidak pantas untuk menggunakan lagu yang ditulis oleh Prince."Saya merasa (Sinéad) tidak pantas menggunakan lagu yang ditulis kakak saya dalam film dokumenternya, jadi kami menolak. Versinya adalah yang terbaik," kata Sharon, dikutip dari People, Kamis, 27 Juli 2023.Sharon juga mengatakan tidak ada yang bisa menyaingi lagu "Nothing Compares 2 U" yang dibawakan oleh Prince bersama Rosie Gaines dan masuk ke dalam album Hits 1. Lagu versi Prince dengan Gaines dirilis pada 1993."Tidak ada yang sebanding dengan versi live Prince dengan Rosie Gaines yang ditampilkan di album Hits 1 dan kami merilis ulang album itu dalam bentuk vinyl pada 4 November," ucap Sharon.(Rafi Alvirtyantoro)