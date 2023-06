Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rieka Roslan resmi melayangkan somasi terbuka kepada mantan band-nya The Groove, terkait pelarangan menyanyikan lagu ciptaannya tanpa izin. Somasi ini dilayangkan menyusul somasi tertutup yang sudah disuarakan pada 29 Mei 2023, lalu.Kuasa hukum Rieka Roslan, Minola Sebayang, mengatakan bahwa alasan somasi ini disampaikan secara terbuka adalah agar pihak penyelenggara konser (promotor atau event organizer alias EO) dapat mengetahui poin-poin yang dilayangkan oleh pihak Rieka."Kenapa kami merasa perlu menginformasikan secara lisan, karena publik perlu tahu ada somasi ini, terutama EO dan penyelenggara," kata Minola Sebayang di Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023."Karena kalau The Groove saja yang tahu, nanti tidak tepat mengapa somasi ini diberikan," lanjutnya.Minola juga menegaskan bahwa ada konsekuensi hukum yang menanti jika The Groove tak mengindahkan somasi ini. Sang kuasa hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) Jo. Pasal 80 Ayat (1)."Oleh karena itu, Rieka sebagai pencipta (lagu) memberitahukan kepada masyarakat, terutama EO, The Groove sudah tidak diizinkan kecuali dengan izin tertulis untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan Rieka," tegas Minola."Kalau ini dilanggar, tidak diindahkan, maka akan ada konsekuensi hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ini (UUHC). Karena Undang-Undang ini mengatur, jika tidak meminta izin, ada konsekuensi hukumnya, dan itu masih berlaku."Polemik soal larang-melarang antara Rieka Roslan dengan The Groove sudah terjadi sejak akhir tahun lalu. Keputusan ini diambil karena Rieka sudah tak bisa lagi sepanggung dengan mantan band-nya itu."Ada pernyataan dari manajemen The Groove pada EO, The Groove tidak bisa lagi sepanggung dengan saya, Rieka, sebagai pendiri dan pencipta lagu. Pernyataan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya dan membuat saya sedih, dan tidak profesional," ungkap Rieka kala itu."(Pelarangan) ini adalah konsekuensi logis ketika The Groove tidak bisa satu panggung lagi dengan saya. Saya sudah melarang mereka membawakan lagu-lagu ciptaan saya," tegas Rieka.