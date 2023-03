Mr. Big hingga The Cardigans akan Tampil di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nama The Cardigans dan Mr. Big muncul dalam line up fase pertama The 90’s Festival yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang.Setelah vakum lebih dari tiga tahun The 90’s Festival hadir kembali pada tahun ini pada 12 dan 13 Agustus 2023 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Event tahunan yang telah digelar keenam kalinya ini memberikan kabar line up terbaru mereka lewat Instagram."Ini dia Phase 1 Lineup The 90s Festival 2023!""Setelah vakum lebih dari 3 tahun, The 90s Festival kini hadir kembali dengan wajah-wajah baru dan lama, membawa suasana musik tahun 90an kembali!" tulis pihak penyelenggara melalui Instagram.Bukan hanya The Cardigans dan Mr. Big, dalam line up fase pertama mereka juga ada Padi Reborn, Ahmad Band, Tipe X, Base Jam, Pure Saturday, Chrisye Live Feat. Erwin Gutawa,Krakatau, Boomerang Reload, P-Project, dan Rida Sita Dewi.Tak cuma itu, dalam unggahan tersebut juga memberikan kabar harga tiket kategori Presale 1 yang dibanderol Rp1.050.000 untuk festival dan Rp2.500.000 untuk Super Festival. Tiket akan dijual mulai Senin, 6 Maret 2023 pukul 19:00 WIB melalui situs ini. (Raja Alif Adhi Budoyo)