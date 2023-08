Dilarang Nyanyi Lagu Dewa, Once Main Drum 'Separuh Nafas'

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Meski sudah dilarang oleh Ahmad Dhani untuk menyanyikan lagu Dewa 19, Once Mekel kembali tampil dengan lagu "Separuh Nafas". Namun kali ini, ia tampil dengan cara berbeda.Dalam sebuah akun fanbase Once di TikTok @oncemekelgankofficial, terlihat Once sedang berada di sebuah cafe. Ia bersama dengan vokalis band pengiring yang sedang menyanyikan lagu Dewa 19 di atas panggung, yakni "Separuh Nafas".Melihat kehadiran Once, penonton memintanya untuk menyanyikan lagu Dewa 19 itu. Namun Once hanya diam sambil menikmati musik yang sedang diputar.Mengingat larangan Ahmad Dhani untuknya yang tidak boleh menyanyikan lagu Dewa 19. Hal itu membuat pergerakannya terbatas dalam menerima permintaan penonton.Once pun tidak kehabisan ide. Untuk mengabulkan permintaan penonton, ia langsung menyerahkan mikrofon yang ada digenggamannya ke penonton.Ia berjalan ke belakang dan membuat semua orang tertuju padanya. Ternyata Once menghampiri bagian drum dan mengikuti iringan lagu "Separuh Nafas" yang merupakan lagu Dewa 19 yang dirilis pada 2000 silam.Para penonton pun langsung mengabadikan momen itu. Meskipun Once tidak bisa menyanyikan lagu "Separuh Nafas", tetapi ia tetap bisa memainkannya melalui alat musik drum.Untuk tidak melanggar somasi yang diberikan oleh Ahmad Dhani, Once memilih untuk bermain drum dibandingkan menyanyikannya.(Rafi Alvirtyantoro)