Cuma Rp150 Ribu Bisa Nonton Marcell, Gigi dan Slank di SOL The Festival

Para musisi terkenal Tanah Air bakal berada satu panggung dalam acara Sound of Love The Festival. Acara yang digelar di Tennir Indoor Senayan, Jakarta itu menghadirkan Andmesh, ADA Band, Anji, Setia Band, Marcell Siahaan, Gigi, hingga Slank.Sound of Love The Festival digelar dua hari yaitu, 4-5 Maret 2023. Marcell Siahaan yang menjadi salah satu penampil berjanji memberikan kejutan spesial di acara ini."Pastinya ada kejutan, yang pasti playlist pamungkas yang bisa membuat Marcell ada di dunia ini selama 21 tahun," kata Marcell Siahaan di Jakarta.Melihat daftar penampil yang ada, Marcell pun merasa bangga bisa sepanggung dengan Slank hingga Gigi. Karena itu, dia berjanji menyuguhkan yang terbaik di konsernya nanti."Senangnya memang ketika saya bikin konser yang datang memang banyak warna, ada yang ibu bawa anaknya atau nenek bawa cucunya. Terima kasih banyak masih dipercaya untuk sekian lama," ucapnya.Sementara itu, Esmal Diansyah selaku Project Director Sound of Love The Festival menjamin penonton bakal disuguhkan penampilan istimewa dengan nyaman. Apalagi harga tiket yang diberikan cukup terjangkau yakni, mulai dari Rp150 ribu."Harga tiket lumayan terjangkau ya seharga Rp150 ribu, di tengah kota, ini juga bisa menjadi momentum teman-teman untuk menikmati konser. Kapasitas juga sudah kami perhitungkan, kami hanya menggunakan 70 sampai 75 persen dari kapasitas di Tennis Indoor, kami nggak pengen konser ini menjadi sempit-sempitan, bahwa kami mau membuat konser ini terasa nyaman," kata Esmal Diansyah.