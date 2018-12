The Brandals Kembali dari Hiatus lewat Retorika

Grup musik rock and roll asal Jakarta, The Brandals kembali bermusik setelah dua tahun hiatus. The Brandals kehilangan almarhum Rully Annash (drum) di akhir 2015. Posisi drummer digantikan oleh Firman Zainudin dari Teenage Death Star dan Petaka.Materi lagu baru ini dirilis setelah tujuh tahun absen berkarya. Mengangkat isu sosial, Retorika bercerita tentang kisruh polemik politik dan sosial di Indonesia belakangan ini.Mulai dari propaganda elit berkedok doktrin agama melalui media sosial hingga argumen yang terdengar seperti retorika berulang tanpa akal sehat dan nalar.Agan Harahap, seniman visual menggarap video musik Retorika. Karya ini sekaligus debut Agan Harahap dalam membuat video musik."Imaji yang disajikan adalah murni interpretasi Agan terhadap konten lirik lagu tanpa ada instruksi spesifik atau intervensi dari band. Dengan dibantu oleh Thobie Buntaran sebagai kameramen, menjadikan video musik ini sebuah kolaborasi yang saling melengkapi," bunyi keterangan tertulis kepada Medcom.id.Singel Retorika diproduksi independen oleh The Brandals dibantu Atas Musik (Jonathan Mono & Petra Sihombing), mixing dan mastering oleh Harmoko Aguswan dari Shoemaker Studio. Nantinya, singel ini masuk dalam album terbaru yang akan dirilis 2019.Retorika dirilis 22 Desember 2018, tepat pada perayaan 17 tahun The Brandals sejak dibentuk.(ELG)