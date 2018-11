Harapan Penggemar Sebelum Raisa Konser Pamit

Musisi Raisa Andriana menggelar konser pamit Fermata sebagai tanda akan vakum panjang dari industri musik Indonesia. Fermata, disadur dari bahasa Italia yang berarti akan berhenti sejenak.Jelang konser ini, YourRaisa (penggemar Raisa) datang dari berbagai penjuru mulai dari Bekasi, Semarang, hingga Malang. Dalam konser perpisahan ini, mereka berharap Raisa membawakan beberapa lagu andalan, seperti Jatuh Hati, Kali Kedua dan Love You Longer."Suka lagunya karena seperti kita yang suka mengenang waktu SMA, " kata Astra BP dari Bekasi yang ditemani Tomy dari Malang dan Fikri dari Bekasi di The Hall Senayan City, Jakarta Selatan, Rabu 21 November 2018.Dalam konser bertajuk Fermata Intimate Concert kali ini, YourRaisa berharap idolanya memberikan kejutan menarik dan banyak berinteraksi dengan penonton serta memberikan dialog-dialog tak biasa."Aransemen lagu semoga beda banget dari konser sebelumnya. Raisa lebih banyak cerita tentang dirinya. Sebelum konser, mungkin bakal cerita lebih banyak dari kehidupan pribadi dan YourRaisa. Biar kerasa intimate," kata Fikri.Youraisa (Foto: Medcom/Cecylia)Di samping itu, ada juga penggemar Raisa yang datang dari sekitaran Jakarta. Mereka ingin Raisa membawakan lagu-lagu baru seperti My Kind of Crazy (feat. Dipha Barus) dan Lagu Untukmu."My Kind of Crazy, vibes-nya beda bukan kayak Raisa di album sebelumnya," kata Vera dari Kebayoran.Di konser ini, mereka pun berharap ada kejutan manis. Salah satunya berduet dengan Hamish Daud."Mungkin bakal ada konser dengan Hamish?" kata Vera.Konser bertajuk Fermata Intimate Concert digelar hari ini, Rabu, 21 November 2018 di The Hall Senayan City, Jakarta Selatan.(ELG)