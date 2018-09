Penyebab Kematian Vokalis The Cranberries Terungkap

Penyebab kematian vokalis The Cranberries Dolores O'Riordan terungkap. Dari kabar yang dihimpun dari Associated Press, Dolores meninggal akibat tenggelam dalam bak mandi usai keracunan alkohol."Tidak ada bukti kuat yang menampakkan bahwa ini lebih dari peristiwa kecelakaan," papar Shirley Radcliffe dari pihak pengadilan, dikutip dari Associated Press, Kamis, 6 September 2018.Kesimpulan ini disampaikan pihak kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan resmi Pengadilan Westminster Coroner. Saat itu, Dolores ditemukan tidak bernyawa di sebuah kamar hotel pada 15 Januari 2018.Tidak ada tanda-tanda Dolores melukai diri sendiri. Hanya saja sejumlah miniatur botol alkohol dan botol sampanye.Dolores O'Riordan meninggal dunia di kamar hotel di London ketika melakukan sesi rekaman pada 15 Januari lalu.Dolores O'Riordan telah dikebumikan di kampung halamannya, County Limerick, Irlandia pada Selasa, 23 Januari 2018. Vokalis The Cranberries itu dimakamkan di Pemakaman Caherelly, sebelah pusara ayahnya, Terence (Terry), yang telah berpulang pada 2011 lalu.(ASA)