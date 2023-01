Viral Pengamen Tak Sadar Ditonton Sheila on 7 saat Nyanyikan Lagu "Dan"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sheila on 7 sudah berada di Jakarta menjelang konser mereka yang digelar pada 28 Januari 2023. Ketika sedang menikmati sajian di tempat makan pinggir jalan di kawasan Jakarta Selatan, personel Sheila on 7 mengalami peristiwa lucu.Saat personel Sheila on 7 bersama Desta sedang makan, sekelompok pengamen secara kebetulan membawakan lagu milik Sheila On 7 bertajuk "Dan". Mereka tampak tak sadar bahwa yang berada di samping mereka malam itu adalah pemilik dari lagu yang mereka nyanyikan. Melalui akun media sosialnya, Desta membagikan cuplikan pendek di momen heboh tersebut.“Nyanyi depan yang punya lagu,” kutipnya dalam unggahan itu.Dalam cuplikan yang berdurasi 12 detik itu, tampak pula respons gemas dari beberapa personel Sheila On 7 yang tertangkap kamera. Eros Sheila On 7, salah satunya langsung menyuruh-nyuruh Desta dan personel lainnya untuk latihan sementara Adam terlihat sumringah dan tersenyum kecil.Di samping anggota grup band Sheila On 7 yang heboh, tak lupa banyak juga netizen yang ramai membanjiri komentar unggahan Desta. Respons para netizen pun banyak yang gemas dan salah fokus usai melihat wajah sumringah dari personel Sheila On 7.