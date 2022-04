Trending Topik! Tiket Konser Justin Bieber Habis Lagi, Netizen Ngamuk ke Calo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Netizen di Twitter 'ngamuk' ke calo tiket konser Justin Bieber . Bahkan hal itu langsung menjadi trending topik di Twitter dengan tagar #JustinBieberinJakarta.Pasalnya tiket konser musik bertajuk Justice World Tour yang sempat habis, kembali dijual, Sabtu 2 April 2022 mulai pukul 10.00 WIB. Namun, para penggemar kebanyakan harus gigit jari lagi lantaran tiket konser kembali ludes terjual.Maraknya praktik calo tiket konser Justin Bieber yang akan digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, 2-3 November 2022 itu menjadi sorotan di lini masa, khususnya Twitter "YG MASUK DULUAN TP NIATNYA BUAT DIJUAL 2x LIPAT REJEKI LO GAK BERKAH ANJGGG," tulis akun @kem*** sembari dibubuhi tagar #JustinBieberinJakarta."I'M OFFICIALLY SAY BYE JUSTIN Usaha gue refresh dari jam 10 gada hasil," lanjut komen @aci*** dengan emoji menangis."Ketika para calo dn lainnya bisa buka. Mean while I still with this crash sh*t web rrrr," bunyi komentar lain dari akun @cla***.Sebelumnya, Promotor AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm sebelumnya telah mengumumkan tiket konser Justin Bieber pada 3 November 2022 telah habis.Mereka memberi jadwal konser tambahan yang akan diselenggarakan pada 2 November 2022. Penjualan tiket pada hari itu pun telah dibuka sejak pagi tadi."Penjualan tiket konser tambahan untuk pertunjukan tanggal 2 November 2022 akan dan dapat dibeli melalui www.justinbieberinjakarta.com & Blibli. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa, mohon perhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku saat membeli tiket," kata Harry Sudarma, Co-founder & Chief Operating Officer dari PK Entertainment.