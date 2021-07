John Mayer Beri Hadiah Gitar kepada Rose Blackpink

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

16 Juli 2021 benar-benar milik John Mayer. Setelah resmi merilis album berjudul Sob Rock pada tanggal ini, John juga mendapat sanjungan dari Rose Blackpink.John Mayer mengirim hadiah gitar kepada Rose. Kemudian Rose mengunggah foto gitar pemberian John dengan kata-kata manis, "Life is complete (hidup telah komplet)."Jika ditarik ke belakang, banyak yang menebak peristiwa ini berawal dari Rose yang membawakan lagu "Slow Dancing in A Burning Room" milik John Mayer, dalam acara JTBC, dua pekan lalu. Penampilan Rose itu menjadi viral dan banyak menuai pujian.Dalam foto yang diunggah Rose ke Instagram Story, di samping memberikan gitar John juga menuliskan secarik kertas bertuliskan "Rose! I should be thanking YOU! (so thank you) (Rose! Saya berterima kasih kepadamu! (sangat berterima kasih) - John Mayer."Adapun gitar yang diberikan John merupakan gitar merk PRS seri John Mayer. Gitar dengan model dasar Stratocaster berwarna pink itu ditaksir berharga sekitar Rp36 juta.John juga melepas album ke-delapan pada hari ini, Jumat, 16 Juli 2021. Album berisi 10 track ini terinspirasi dari musik 1980-an. Dalam wawancara bersama Zane Love, John bercerita bahwa Sob Rock secara gagasan adalah berisi tentang laki-laki yang sendiri dalam kesuksesannya. Suara itu diterjemahkan John lewat materi lirik dan musik di dalam Sob Rock.(ASA)