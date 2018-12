15 Tahun Bermusik, Indra Aziz Rilis Album Perdana "For Good"

Indra Aziz akhirnya merilis album perdana bertajuk For Good. Album ini dirilis setelah dia lama berprofesi sebagai pelatih vokal selebriti dan terlibat dalam program TV populer seperti Indonesian Idol dan The Voice Indonesia."Semua itu adalah distraksi yang menyenangkan," katanya, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.Album For Good berisi delapan nomor kagu dengan gaya musik jazz dan soul. Repertoar dalam album bercerita tentang dua tema favorit Indram cinta dan kehidupan.Album ini dibuka dengan singel Come Love, komposisi lagu cinta bernuansa Brazilian dengan lirik mengandung makna penghormatan untuk Miles Davis dan Gene Krupa.Pada track 5 ada singel Give Love, Get Love, Spread The Love dengan nuansa pergeseran jazz tradisional menuju nuansa musik soul. Tiga lagu berikutnya yakni Livin' It Up, Times of Yesterday, dan For Good adalah komposisi terbaru dari Aziz.Untuk tiga nomor lagu terakhir, Aziz dibantu vocal producer Irvan Natadinigrat untuk memproduksi aransemen vokal yang unik dan kaya.Selain sempat merilis singel lepas, Indra Aziz juga memiliki YouTube channel bernama VokalPlus dengan 300 ribu subscriber. Sebelum album For Good, Indra merilis beberapa proyek singel lepas seperti Jakarta City Blues (2006), Pembohong (2013), Times of Yesterday (2014), serta proyek kolaborasi seperti duetnya dengan Danilla dalam kompilasi Tiga Dara-Aransemen Ulang Lagu Film (2016).Indra Aziz juga memiliki versi big band dari lagu Ismail Marzuki yakni Sabda Alam dan dalam album Senandung Indonesia milik komposer Ricky Lionardi.Album For Good dirilis perdana 8 Desember 2018.(ELG)