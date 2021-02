Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tak hanya Musisi Ari Lasso yang absen dari kursi ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol. Namun, Musisi Anang Hermansyah juga absen pada Special Season Top 9.Lantaran keduanya absen, kursi juri yang biasanya Ari dan Anang tempati kini digantikan sementara oleh juri pengganti. Mereka adalah Once dan Ariel NOAH.Pada perhelatan Indonesian Idol edisi Senin, 15 Februari 2021, nampak Judika, Rossa, Maia Estianty, Ariel NOAH, dan Once. Para juri dan kontestan mengenakan masker dan berjaga jarak.Ari Lasso sendiri tidak hadir sebagai juri sebanyak lima kali. Ia sempat terpapar covid-19 dan kini telah dinyatakan sembuh. Meskipun sudah sembuh, ia memilih kembali absen.Sedangkan Anang Hermansyah, tidak hadir sebagai juri setelah keluarganya dikabarkan terpapar covid-19. Anang sendiri dinyatakan negatif dari virus corona baru itu.Putri Anang, Penyanyi Aurel Hermansyah, memberikan pengumuman melalui Instagramnya. Ia mengunggah foto dirinya menggunakan masker bersama adiknya, Arsy Hermansyah."Hai guys, yang pernah ketemu kita atau apa pun, please check ya! Kita rajin banget PCR, dan lain-lain, dan selalu negative, semalam kita check kita positive covid. Stay safe guys, I love you all," tulis Aurel sebagai caption foto tersebut.Kabar lain juga diumumkan oleh aktris Liza Natalia yang merupakan Ipar Ashanty. Liza mengunggah ulang tulisan dari manajer Ashanty, Vyndika, yang menjelaskan kondisi kesehatan keluarga Anang."Setiap minggu bunda pasti PCR karena ada sakit bawaan. Terakhir swab tanggal 8 Februari negatif. Sabtu kemarin antigen negatif dan semalem tiba-tiba meriang, flu, batuk-batuk, panas tinggi, sesak napas. Tadi malam juga di PCR dan subuh tadi hasilnya positif covid-19," tulis Vyndika."Akhirnya semua di rumah dicek juga, dan yang positif juga kaka Loly (Aurel), Arsy, dan Jiel (Azriel Hermansyah). Tolong doanya ya teman-teman semua," tambahnya.Di sisi lain, Ashanty mengunggah ulang kiriman doa melalui Instagram dari teman-temannya. Keponakan Ashanty, Millen Cyrus, juga menyemangati keluarganga."Semoga semua sehat terus yang kuat yaa Bun and family. Keep strong and stay healthy," tulis Millen sembari menyisipkan akun Instagram Ashanty, Aurel, Azriel, Anang, dan Arsy.(ELG)