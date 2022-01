Single Every Summertime dari NIKI jadi Sensasi Pop Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Single “Every Summertime” dari penyanyi, penulis lagu, dan produser asal Indonesia, NIKI, telah menjadi fenomena global, meraih lebih dari 60 juta streams kumulatif sejak pertama dirilis pada bulan Agustus 2021. Ditulis dan diproduksi dalam kolaborasi dengan Jacob Ray, "Every Summertime" adalah lagu cinta yang hidup dengan sound nostalgik yang mengingatkan pendengar akan karakter alunan R&B dan soul klasik.Dalam waktu satu minggu ke belakang, “Every Summertime” dari NIKI berhasil menduduki tangga lagu Daily Top 50 Spotify di sejumlah negara seperti Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Tak hanya itu, lagu ini turut masuk pada daftar Global Daily Viral 50 Spotify di seluruh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, Australia, Kanada, Selandia Baru, Malaysia, Thailand, Singapura, dan banyak lagi.“Every Summertime” merupakan soundtrack resmi untuk film besutan Marvel Studios, Shang-Chi dan mas The Legend of The Ten Rings. Lagu ini bersama sejumlah lagu lain masuk ke dalam album yang berjudul Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album, dan telah dirilis pada 3 September 2021.Soundtrack film ini turut menghadirkan sejumlah lagu dari nama-nama seperti Anderson .Paak, Rich Brian, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, keshi, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake, dan masih banyak lagi. NIKI sendiri menyumbangkan empat lagu, termasuk di antaranya “Every Summertime”, “Always Rising” yang dibawakan bersama Rich Brian dan Warren Hue, “Clocked Out” bersama Audrey Nuna, dan “Swan Song” dengan Saweetie.“'Every Summertime' rampung begitu cepat – kami menulisnya dalam waktu kurang dari satu jam! Menciptakan lagu ini adalah salah satu momen ajaib yang terasa seperti semacam sihir, dan sekarang lagu ini menjadi satu lagu favorit kami dalam sepanjang karier,” ujar NIKI yang ikut menulis dan memproduseri lagu tersebut.“Saya rasa saya hanya ingin mengeksplorasi pengalaman dari diaspora Asia,” jelas NIKI dalam sebuah wawancara dengan TeenVogue. “Kehidupan dua orang dari generasi pertama Asia-Amerika yang kuliah dan jatuh cinta—itulah inspirasinya," imbuh NIKI.Perilisan single “Every Summertime” disertai dengan tiga video musik resmi yang dapat diakses pada kanal YouTube 88rising, NIKI, dan Marvel Entertainment. Video pertama, dirilis pada 9 Agustus 2021, bercerita tentang sepasang ayah dan anak — masing-masing diperankan oleh rapper sekaligus aktor Dumbfoundead dan aktor cilik dari film Minari, Alan Kim — yang mengemudi di sekitar lingkungan tempat tinggalnya sambil mendengarkan lagu “Every Summertime.”Video kedua, dirilis pada 3 September 2021 — bertepatan dengan tanggal perilisan global film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings — menampilkan NIKI bernyanyi di lorong supermarket 99 Ranch, jaringan toko kelontong Asia-Amerika ternama.Sementara itu, video musik ketiga yang dirilis pada 10 Desember 2021 secara garis besar mengisahkan alur perjalanan musik NIKI yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya, sejak masih mahasiswa hingga bertransformasi menjadi superstar internasional.“Every Summertime” dirilis mendahului penampilan spektakuler NIKI di Head in the Clouds Festival 88rising di California pada November 2021. Set berdurasi satu jam yang ikonik ini mendapat beragam pujian dari MTV, Flaunt, dan The AV Club yang menobatkannya sebagai “goddamn superstar.” Saksikan penampilan lengkapnya DI SINI dan penampilannya pada lagu “Every Summertime”Baru-baru ini, NIKI dan rekan satu labelnya, Rich Brian, mencatat sejarah sebagai artis Indonesia pertama yang dijadwalkan tampil di gelaran legendaris Coachella Valley Music and Arts Festival yang berlangsung pada dua akhir pekan: 15-17 April dan 22-24 April 2022.