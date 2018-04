Iwa K Merilis Album Live Berajuk Bebas Lepas

Musisi hip-hop Iwa Kusuma alias Iwa K merilis album live bertajuk Bebas Lepas - IWA K Together Whatever Sessions. “Together Whatever” merujuk pada proyek berseri perilisan album live dari sejumlah musisi dan band Indonesia, sebelumnya, proyek “Toghether Whatever” telah merilis album live dari Maliq & D’Essentials dan Efek Rumah Kaca.Album live Iwa K memperdengarkan aksi panggung Iwa K bersama grup musik Neurotic di Ecology, Kemang, Jakarta Selatan, pada akhir 2017. Sebuah penampilan monumental, karena itu merupakan panggung kedua Iwa K usai menjalani rehabilitasi atas penggunaan narkoba selama enam bulan.“Yang gue kangen adalah perasaan tegang sebelum manggung. Buat gue itu adalah perasaan yang positif banget,” kata Iwa, seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Senin, 16 April 2018.“Gue ingat di acara itu interaksi antara yang di panggung dengan para penonton sangat luar biasa di sepanjang acara. Seru banget. Dan gue perform bareng Neuroctic di mana itu menjadi sesuatu yang baru juga, bisa memberikan ambience yang segar,” lanjut Iwa.Album Bebas Lepas - Iwa K Together Whatever Sessions terdiri dari hit-hit Iwa K, termasuk singel Nombok Dong, Batman Kasarung, Kram Otak, Bebas dan tentu Malam Ini Indah.Adapaun Sinjitos Records selaku label yang merilis album ini merasa perilisan album live Iwa K sebagai bentuk dukungan terhadap musisi berkualitas.“Karya-karya Iwa sangat bagus dan legendaris, siapa yang tidak tahu karya-karya dia di era 90-an, kami besar di lagu-lagu itu dan gue ingin mengabadikannya. banyak musisi-musisi Indonesia yang bagus banget dan gue ingin sekali mendukung dan memiliki keterlibatan di dalam perjalanan mereka,” kata Joseph “Iyub” Saryuf, pendiri Sinjitos Recrods.Album ini dapat didengar melalui berbagai layanan streaming musik digital. Rekaman aksi panggung Iwa di Ecology, Kemang, dapat disaksikan melalui saluran YouTube Together Whatever Sessions.(ASA)