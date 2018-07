Demi Lovato Overdosis, Sejumlah Konsernya Dibatalkan

Kondisi kesehatan Demi Lovato yang sempat memburuk berbuntut panjang. Setelah dikabarkan overdosis mengonsumsi zat opioid dan dilarikan ke rumah sakit pada Selasa, 24 Juli lalu Demi Lovato harus membatalkan sejumlah jadwal konser ke depan. Kendati dirinya telah siuman, tampaknya penyanyi berusia 25 tahun itu belum bisa menghibur penonton di atas panggung.Demi yang seharusnya tampil di Atlantic City Beachfest, New Jersey pada malam nanti, Kamis, 26 Juli 2018 terpaksa dibatalkan."Penampilan Demi yang dijadwalkan pada 26 Juli 2018 harus dibatalkan mendengar kabar terbaru yang beredar. Tiket masih berlaku untuk konser Lauv pada 26 Juli dan penampilan The Chainsmokers pada 29 Juli sebagai rangkaian dari konser AC BeachFest," papar pihak penyelenggara acara AC BeachFest melalui Twitter, Rabu, 25 Juli 2018 waktu setempat.Para penonton juga dipersilakan melakukan pengembalian untuk tiket konser Demi. Sebab, belum ada rilis resmi kapan jadwal konser pengganti dihelat.Tidak hanya di New Jersey, jadwal konser Demi dalam rangkaian aksi panggung Jason Mraz di Toronto juga dibatalkan. Konser dengan tajuk RBCxMusic itu rencananya mengumpulkan dana untuk komunitas sosial Kids Help Phone yang digelar pada Minggu, 29 Juli 2018."Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk penggemarku dan penggemar Demi Lovato. Kami berharap dia kembali sehat dan pulih," ungkap Mraz melalui akun Twitter, Kamis, 26 Juli 2018.Demi Lovato merupakan bintang muda yang memulai kariernya sejak usia belia bersama Selena Gomez dalam serial televisi Barney & Friends (1992). Memasuki usia belasan tahun, Demi mulai terpengaruh pergaulan yang salah hingga membuatnya dekat dengan dunia narkotika dan alkohol.Satu bulan sebelumnya, Demi Lovato baru memperkenalkan singel baru bertajuk Sober. Lewat singel ini, Demi bercerita bagaimana dia bertahan melawan kebiasaannya mengonsumsi narkotika dan alkohol.(ELG)