Rihanna Siap Rilis Dua Album Baru

Jakarta: Rihanna tampaknya memberikan angin segar bagi para penggemarnya. Pelantun Umbrella itu dikabarkan tengah mengerjakan proyek album baru yang akan dirilis dalam cakram padat (CD) ganda.



Seorang sumber mengatakan pada Metro.co.uk, Rihanna tak cukup puas dengan album terakhirnya, Anti (2016), meski ia menyukai hasilnya.



"Dia sedang melakukan rekaman untuk dua album. Satu album penuh berisikan lagu-lagu yang terdengar ramah, sementara lagu-lagu lainnya memuat lagu-lagu moody dan eksperimental. (Rihanna) mempertimbangkan merilis album ganda jika (lagu yang terdengar 'ramah' dan eksperimental) tidak cocok berada dalam album yang sama, " ungkap sumber yang tidak ingin disebutkan namanya itu.

Dikutip dari NME, Rabu, 25 April 2018, tahun lalu Rihanna dikabarkan mendaftarkan dua lagu barunya ke American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) berjudul Phatty dan Only One Who Knows. Proses pembuatan lagu Phatty dikabarkan melibatkan artis reggae Buju Banton, membantu menulis materi lirik lagu.Belum lama ini Rihanna masuk dalam daftar 100 orang berpengaruh di dunia versi Majalah TIME. Penyanyi Adele pun memberikan pujiannya kepada penyanyi asal Barbados itu."Saya sebenarnya lupa kapan terakhir kali bertemu Rihanna. Saya mungkin mati rasa karena terkejut," kata Adele, dikutip dari NME.(ASA)