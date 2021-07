Vira Talisa Refleksikan 5 Tahap Kesedihan pada Lagu Oh Sunny Days

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Situasi pandemi covid-19 membawa inspirasi tersendiri bagi musisi Vira Talisa. Vira merilis sebuah lagu berjudul "Oh Sunny Days" yang lahir dari pengendapan akan pencarian titik terang di masa pandemi."Aku rasa banyak dari kita yang sudah melewati 5 stages of grief atau 5 tahap kesedihan. Dari mulai tidak percaya, marah, sampai akhirnya merelakan. At the end of the day, pilihan ada di tangan kita; mau kalah sama situasi atau menerima dengan lapang dada dan bangkit," kata Vira, dalam keterangan pers.Dari segi aransemen, "Oh Sunny Days" terdengar "cerah". Lagu ini jadi refleksi bangkitnya harapan dalam situasi serba tak pasti saat ini. Aransemen musik ini seperti membawa kita pada suasana album Pet Sounds dari The Beach Boys, yang dipadu warna musik Taeko Onuki asal Jepang."Oh Sunny Days" dapat didengar lewat berbagai platform streaming musik digital mulai 23 Juli mendatang.(ASA)