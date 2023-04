Idap Sindrom Tourette, Lewis Capaldi Kepikiran Berhenti Bermusik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bintang pop Lewis Capaldi sempat mengumumkan bahwa dirinya didiagnosis mengidap Sindrom Tourette pada September 2022 lalu. Ia pun menyebut kalau dirinya berkemungkinan besar untuk berhenti bermusik andai penyakitnya itu semakin parah.Pelantun "Someone You Loved" itu menyebut kalau profesinya sebagai musisi menjadi faktor yang menyebabkan dirinya mengidap sindrom tersebut.“Hanya bermusik yang membuat saya mengidap penyakit ini, jika tidak, saya bisa baik-baik saja selama berbulan-bulan. Jadi, ini situasi yang aneh,” katanya kepada The Times dalam sebuah wawancara, baru-baru ini."Saat ini, konsekuensinya sepadan. Tetapi, jika aku sampai pada titik di mana aku merusak diriku sendiri hingga aku tak dapat memperbaikinya, aku akan berhenti," lanjutnya.Lewis menyebut kalau opsi untuk berhenti bermusik bukanlah sesuatu yang ia lebih-lebihkan. Ia menyebut kalau opsi tersebut sangat mungkin terjadi.Sebelumnya pada akhir Februari lalu, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan Lewis Capaldi mengalami sesuatu yang aneh ketika dirinya sedang manggung di Frankfurt, Jerman. Dalam momen itu, Lewis mengalami kedutan di kepala dan bahunya."Aku sudah melihat video yang beredar dan kalian melihatku berkedut. Aku mengalami hal ini cukup sering, dan sepertinya terlihat tidak nyaman. Aku punya (Sindrom) Tourette, jadi aku mengalami hal itu cukup sering," kata Lewis dalam sebuah pernyataan melalui akun TikTok-nya, beberapa waktu lalu.Sindrom Tourette sendiri merupakan gangguan yang berkaitan dengan sistem saraf. Sindrom ini membuat pengidapnya melakukan tic, yaitu ucapan atau gerakan berulang yang tak terkendali.Musisi asal Skotlandia itu akan menjelaskan lebih detail mengenai Sindrom Tourette-nya melalui sebuah dokumenter berjudul How I'm Feeling Now yang akan mulai tayang di Netflix pada Kamis, 5 April 2023.Lewis Capaldi kini juga tengah menjalani tur jelang perilisan album keduanya yang bertajuk Broken by Desire to Be Heavenly Sent. Album tersebut rencananya akan dirilis pada 19 Mei 2023.Pada pertengahan Juli nanti, Lewis juga akan manggung di Indonesia, tepatnya di Jakarta dalam festival musik We The Fest.