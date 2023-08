Tiket Sold Out! Konser BMTH di Indonesia jadi 2 Hari dan Dibuka Oleh Saosin

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Promotor konser Ravel Entertainment menambah jadwal konser band asal Sheffield, Inggris, Bring Me The Horizon (BMTH) jadi dua hari. Keputusan ini diambil setelah penjualan tiket sold out dalam waktu singkat.Awalnya, konser BMTH hanya akan digelar pada 10 November 2023. Penambahan jadwal ini menjadikan konser ini digelar pada 10 dan 11 November 2023, dengan lokasi di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.“Terima kasih atas animo yang luar biasa sehingga tiket konser Bring Me The Horizon sold out dalam hitungan 1 jam saja. Kami selaku promoter akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan lagi bagi metalheads yang ingin menyaksikan Bring Me The Horizon dengan menambah jadwal 1 hari lagi konser mereka. Tidak hanya itu saja, sebagai bentuk ucapan terima kasih kami tambahkan line up yang juga sudah ditunggu-tunggu kehadirannya yaitu Saosin sebagai spesial guest di hari kedua menemani I Prevail," jelas Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment.Tiket hari ke-dua konser BMTH di Jakarta dijual melalui situs www.bmthindo.com dan melalui Tokopedia Tiket Event mulai 28 Agustus 2023.