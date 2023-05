Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Panggung Venza Fest yang digelar Hotel Grand Central Pekanbaru menjadi malam tak terlupakan bagi DJ cantik asal Indonesia, DJ Moski Love. Dalam acara itu, Moski bisa berada satu panggung dengan Yellow Claw.Yellow Claw tampil menghibur penonton dengan lagu-lagu hits mereka seperti "Till It Hurts", "Do You Like Bass", dan "DJ Turn It Up". Tak lama setelah grup musik asal Belanda itu tampil, Moski langsung menghentak panggung."Ini pertama kalinya aku tampil di festival sebesar ini di Pekanbaru, enggak nyangka bisa perform bareng Yellow Claw dan bikin penonton tetap semangat," kata Moski Love.Disjoki bernama Nessa Andretti ini mengaku awalnya merasa deg-degan ketika tampil. Dia cemas kehadirannya bakal menurunkan tensi setelah penonton disuguhkan penampilan Yellow Claw. Namun, Moski senang karena penonton justru makin menggebu-gebu melanjutkan pesta."Tadinya sudah deg-degan takut kebanting sama mereka. Ini memang bukan pertama kali manggung di Pekanbaru, tapi kalau festival ini pertama kali. Yang pasti performance-nya juga beda kalau di club sama di festival. Harus lebih pumping dan stage performance banyak interaksi ke crowd juga," paparnya.Moski sebelumnya pernah berbagi panggung dengan disjoki mancanegara lainnya seperti Alan Walker, Steve Angello, Fedde Le Grand, DJ SODA, Valentino Khan, Cesqeaux dan lainnya. Menambah deretan prestasi lainnya yang dulu pernah menduduki peringkat ke-13 pada Top 100 DJaneMag Asia pada tahun 2019."Aku bersyukur selama meniti karier di industri musik EDM ada prestasi yang aku raih di dunia DJ. Aku juga senang karena beberapa kali sempat perform juga di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, China, Kamboja, Filipina, sampai Belanda," ujarnya.