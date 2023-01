/rif Obati Kerinduan Penggemar di Acara Get Closer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band /rif memberikan sajian berbeda ketika tampil di program Get Closer yang dibuat Didi Music Records. Grup musik asal Bandung ini memadukan musik rock mereka dengan srting section.Penampilan /rif ini sekaligus menandai dimulainya lagi program Get Closer setelah sempat vakum sejenak. Tak heran, produksi dan penggarapan syuting Get Closer sedikit berbeda dengan episode sebelumnya. Tata ruang dan ciri khas String Section digarap oleh Iday Adhya."Selain legend secara figur dan lagu, ketika rock progressif di arransemen dengan orkestra akan jadi sebuah performa yang menarik dan ciamik," kata Adjie 'Dygta' selaku A&R Didi Music Records.String di Get Closer with /rif ini diaransemen oleh Iday Adhya dan dimainkan oleh Adhya String Quartet. /rif menghadirkan lagu-lagu terkenal mereka seperti "Aku Ingin", "Loe Toe Ye", "Bunga", "Salah Jurusan" dan "Radja".Get Closer with /rif dapat disaksikan di Youtube channel Didi Music mulai 28 Januari 2023. Setelah /rif, Adjie memastikan bakal menyuguhkan penampilan musisi lain yang tak kalah keren."Semoga Get Closer with /rif ini bisa mengobati kerinduan penikmat musik khususnya para fans dari /rif sendiri. Setelah /rif, Get Closer akan menghadirkan musisi lain untuk tampil. Selanjutnya yang pasti band nasional. Tunggu tanggal mainnya," tutupnya.