Viral di TikTok, Stacey Ryan Tak Sabar Duet dengan Ziva Magnolya di Soundrealine

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Festival musik Soundrenaline siap digelar besok. Memasuki usia ke-18, kali ini Soundrenalin akan menampilkan sesuatu yang berbeda. Persembahan yang berbeda itu datang dari Stacey Ryan.Penyanyi asal Kanada itu akan memeriahkan Soundrenaline bersama penyanyi Indonesia, Ziva Magnolya. Dalam kolaborasi spesialnya itu, keduanya akan membawakan lagu "Fall in Love Alone" versi duet.Stacey Ryan pun membocorkan alasan mengapa dirinya memilih "Fall in Love Alone" dan memilih Indonesia sebagai negara perdana yang akan mendengarkan. Sebelumnya Stacey Ryan sendiri tak berharap banyak dengan lagu tersebut, namun takdir berkata lain.“Tidak, saya tidak pernah berekspektasi jika hal ini akan terjadi, namun yang saya terapkan dalam pikiran Saya ialah jangan pernah bereskpektasi ketinggian. Aku hanya lakukan apa yang Saya suka dan berharap jika orang-orang akan mendengarkan lagu Saya,” lanjutnya.Lagu “Fall in Love Alone” mendadak viral di media sosial khususnya TikTok. Stacey Ryan pun sangat bersyukur saat mengetahui lagunya itu telah digunakan lebih dari 1,2 juta kali sebagai sound TikTok.“Saya merasa sangat bersyukur atas dukungan yang diberikan. Kemudian ketika saya mengetahui lagu ini banyak dipakai oleh pengguna TikTok Indonesia, saya merasa sangat ‘Woaahhhh’”, akunya.Indonesia pun menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang ia sambangi. Ia mengaku jika dirinya sudah tidak sabar menyapa para penggemar di Indonesia.“Saya sangat antusias. Saya akan pastikan jika penampilan saya menghibur kalian," ujar Stacey dengan mantap. Bahkan ia sempat berseloroh, “It’s gonna be anjaaayyyyy."