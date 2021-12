Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Lyodra Ginting membawa pulang piala Indonesian Music Awards (IMA) 2021. Saat meraih piala itu, dia menyebut rasa terima kasihnya, termasuk kepada sang ibunda yang sedang sakit."Untuk my Lyodra, ini aku persembahkan untuk kalian karena kalian sudah dukung aku sampai di titik ini. Support kalian luar biasa," ucap Lyodra Ginting."Piala ini juga aku persembahkan untuk mama. Lekas sembuh ya Ma. Terima kasih semuanya," tambahnya.Dia juga mengucapkan rasa syukurnya melalui media sosial miliknya. Penyanyi berusia 18 tahun ini pun berharap dirinya dapat lebih bersemangat dalam berkarya."Album of the year. Thank God, Thank you Mylyodra dan seluruh pencinta karya-karya aku, pencipta lagu di album ini hebat banget, dan semua tim di balik album ini. Thank you," tulis Lyodra di Instagramnya.Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini berhasil memenangkan penghargaan Album of The Year. Tepatnya, untuk albumnya yang bertajuk Lyodra. Pada ajang penghargaan ini, Lyodra mengalahkan sejumlah musisi. Di antaranya, Iwan Fals (Pun Aku), Arsy Widianto dan Tiara Andini (Arti Untuk Cinta), milik Maliq & D'Essentials (Raya), dan Pamungkas (Solipsism 0.2).