Lagu Baru Adele "Easy on Me" Rajai Chart di Berbagai Negara

Penyanyi sekaligus penulis lagu Adele baru merilis single terbarunya yaitu, "Easy on Me" dari album 30. Lagu tersebut masuk ke dalam top chart di berbagai negara.Media sosial sempat dihebohkan dengan kemunculan angka “30” di landmark ikonik di berbagai negara. Ternyata angka tersebut merupakan album terbaru dari adele yang akan dirilis pada November 2021.Adele yang sempat vakum dari industri musik selama kurang lebih 6 tahun kini sedang muncul kembali dengan album barunya. Adele pun telah merilis salah satu lagu dari album tersebut yang berjudul "Easy on Me". Lagu yang berisi curahan hati seorang Adele ini ditujukan untuk mantan suami dan anaknya. Ia menyatakan ingin memberikan penjelasan kepada anaknya melalui album 30 terkait kehidupan pribadinya karena selama ini Adele mengaku sulit menjelaskan hal tersebut kepada anaknya."Anak saya punya banyak pertanyaan. Pertanyaan yang sangat bagus, pertanyaan yang benar-benar polos, yang saya tidak punya jawaban untuk itu. Saya hanya merasa ingin menjelaskan kepadanya melalui rekaman ini,” kata Adele kepada British Vogue.Melansir Billboard, lagu "Easy on Me" masuk ke dalam No. 1 di Official UK and Australia Singles Chart pada Oktober 2021. Lagu pertama yang dirilis Adele sejak vakum enam tahun ini memimpin Top Chart berdasarkan aktivitas dari 48 jam pertama.Lagu "Easy on Me" dari Adele memimpin Top 5 tangga lagu yang diisi oleh Cold Heart "Pnau Remix" dari Elton John dan Dua Lipa disusul "Stay" dari Justin Bieber dan The Kid Laroi. Lalu terdapat "Bad Habits" dan "Shivers" yang merupakan lagu dari Ed Sheeran.