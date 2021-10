Afgan Merasa Terhormat Jadi Tamu di Konser Rapper Korea B.I

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rapper Korea Kim Han-bin atau dikenal dengan B.I menggelar konser virtual pertamanya pada 3 Oktober 2021. Afgansyah Reza, penyanyi pop Indonesia berkesempatan menjadi tamu di konser tersebut.Afgan mengaku merasa terhormat untuk bisa menjadi bagian dari konser tersebut. Ia hanya memiliki persiapan singkat selama dua pekan. Sedangkan penyanyi pop tersebut harus mempersiapkan konsep yang menarik untuk dibawakan di atas panggung konser B.I.Ia membawakan dua single lagu dari album terbarunya yaitu, "Say I’m Sorry" dan "Touch Me". Afgan pun menampilkan visual yang simpel namun menarik perhatian penonton."Hasilnya, kita ingin menghadirkan sesuatu yang simple tapi seru, banyak bermain lightings, dan bold dengan dark twist karena sesuai dengan visual album aku, Wallflower," kata Afgan.Walaupun akhir-akhir ini Afgan sedang banyak berkolaborasi bersama artis luar negeri seperti B.I, Robin Thicke, dan Jackson Wang, Ia akan mengeluarkan karya terbarunya hasil kolaborasi bersama musisi Indonesia."Setelah ini, akan hadir kolaborasiku dengan salah satu musisi Indonesia," kata Afgan.Afgan tidak mau membatasi diri atas kerjasama yang dilakukannya. Dia membuka peluang untuk bekerjasama dengan musisi internasional maupun lokal. Kebetulan kesempatan yang dimiliki saat ini adalah bekerjasama dengan musisi internasional."Kebetulan, saat ini opportunity banyak dari luar Indonesia. Next-nya, I wanna do more songs with Indonesian musicians dan mungkin ke depannya, doing more Indonesian songs as well," lanjutnya.