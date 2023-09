Anson Seabra Bocorkan Lagu Baru di Panggung Soundrenaline 2023

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Anson Seabra membuat kejutan di panggung Soundrenaline 2023. Penyanyi asal Amerika itu menyanyikan lagu yang akan segera dirilisnya.Musisi pendatang baru ini menjadi salah satu penampil yang tampil di Soundrenaline hari pertama, Sabtu, 2 September 2023. Selama penampilannya para penonton terlihat menikmati dan ikut bernyanyi bersamanya.Beberapa lagu miliknya pun dinyanyikan untuk menghibur para penonton, seperti "Kyrptonite", "One Day Less", dan "Broken Boy". Namun yang paling menarik adalah lagu berikutnya.Anson Seabra mengatakan bahwa ia memiliki lagu yang akan segera dirilis. Lagu itu bercerita tentang seseorang yang mulai berbicara dengan mantan kekasihnya yang bertajuk "If We Start Talkin' Again"."Lagu ini bercerita tentang kamu yang berbicara lagi dengan mantanmu. Lagu ini berjudul 'If We Start Talkin' Again', semoga kalian menyukainya," ucap Anson.Kemudian, Anson Seabra melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu "Robin Hood", "Peter Pan Was Right", dan "Supposed To Be a Love Song". Lalu, secara mengejutkan juga, Anson mengucapkan satu kalimat berbahasa Indonesia.Anson mengaku telah belajar untuk mengucapkannya. Ia mengatakan bahwa dirinya mencintai para penonton."Aku cinta kamu," ucap Anson dalam bahasa Indonesia.Lagu berikutnya yang dinyanyikan oleh Anson adalah "Welcome to Wonderland" dan menutup penampilannya dengan lagu "Walked Through Hell". Para penonton terlihat menikmati penampilan terakhirnya di Soundrenaline 2023.Soundrenaline 2023 digelar selama dua hari di Carnavol Ancol, Jakarta, pada 2-3 September 2023. Festival tersebut menghadirkan musisi nasional hingga internasional.