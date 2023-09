Lolos ke Babak Final AGT 2023, Putri Ariani: Alhamdulillah

Baca juga: 4 Komentar Juri usai Penampilan Putri Ariani di Live Show AGT 2023

Jakarta: Putri Ariani melaju ke babak final America's Got Talent (AGT) 2023 setelah tampil memukau di semifinal. Putri mendapat empat standing ovation dari empat juri AGT 2023.Putri membawakan lagu dari band U2 yang bertajuk "I Still Haven't Found What I'm Looking For" sesi Live Shows Week 3, Rabu, 6 September 2023. Penyanyi berusia 17 itu bernyanyi secara acapella sambil sesekali memainkan piano.Tampil dengan balutan gaun emas, Putri membuat para juri dan penonton dengan tenang memperhatikan penampilannya saat membawakan lagu tersebut.Melalui unggahan di akun Instagram @agt, Kamis, 7 September 2023, pihak America's Got Talent mengumumkan bahwa Putri Ariani telah lolos ke babak final."@arianinismaputri punya sesuatu untuk disenyumkan. Dia menuju ke #AGT Finale!" tulis pihak America's Got Talent dalam keterangan unggahannya.Putri menyampaikan rasa syukurnya bisa melaju ke babak final. Hal tersebut ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagramnya“Alhamdulillah. Ini adalah momen yang luar biasa, indah, dan ajaib bagi saya. Saya sangat bersyukur,” kata Putri.“Terima kasih banyak untuk semua orang yang mendukung saya dengan cara ini. Kalian semua sungguh luar biasa. Terima kasih atas suaranya. Anda sudah membantu saya selangkah lebih dekat untuk mencapai impian saya”.