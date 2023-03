Raski Lepas Single Baru "When You Smile," Tentang Senyuman yang Melegakan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup reggae asal Surabaya yang kini menetap di Bali, Raski, merilis single baru bertajuk "When You Smile" di bawah naungan DoggyHouse Records. Raski merupakan grup yang terdiri dari Rasvan (gitar), Abink (vokal), Ferry (keyboard).Rasvan sendiri telah memulai kariernya cukup lama, tepatnya pada 2012. Pada 2015, dia sempat berkolaborasi dengan Aoki sebagai vokalis dan membentuk proyek bernama Rasvan Aoki. Keduanya sempat melahirkan album yang menuai pujian pada 2018, Tyaga. Kemudian pada 2021 lalu Rasvan dalam kolaborasinya dengan Kiko sempat menembus nominasi AMI Awards lewat single "Can We Talk."Kembali ke rilisan terbaru Raski, "When You Smile," adalah sebuah pesan yang menenangkan untuk bisa terus tenang dalam melewati hari-hari sulit. Dari segi musikalitas, "When You Smile" menyajikan rock steady dengan reggae, dan sentuhan soul.Lagu ini terinspirasi dari interaksi dua arah dari dua individu yang terlibat dalam hubungan romantis, dimana satu perspektif diceritakan melalui lirik lagu. Sifat apa yang kamu cari dari seorang kekasih? Senyuman, sesederhana itu; senyuman dapat menghilangkan tekanan di bahu kita.Raski juga berharap dapat menyampaikan kepada khalayak dan siapapun yang mendengarkan lagu tersebut bahwa senyuman mereka sangat berarti, bahwa apapun masalah yang muncul, mereka akan selalu bisa melewatinya. "When You Smile" adalah pengingat lembut untuk hari-hari sulit itu.Single ini akan diikuti dengan project remix bersama produser rekaman dari New York, Victor Rice. Victor Rice sendiri dikenal sebagai figur utama di skena ska New York yang memulai kariernya saat gelombang ketiga musik ska di tahun 80-an bersama Scofflaws, Stubborn All-Stars & New York Ska Jazz Ensemble serta Moon Ska Records.Single Raski – When You Smile akan resmi beredar di kanal digital stores (Spotify, TikTok, iTunes, Apple Music, Joox dll) mulai 31 Maret 2023 via DoggyHouse Records.