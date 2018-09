Album Baru Laris di Inggris, Eminem Pecahkan Rekor Led Zeppelin dan ABBA

Eminem melampaui rekor komersial baru lewat Kamikaze, album studio ke-10 yang baru saja dirilis. Dalam sepekan pertama, album ini mencapai posisi puncak tangga album mingguan dan menjadi album kesembilan Eminem yang berturut-turut selalu mencapai puncak.Menurut Official Charts Inggris, Kamikaze mencapai angka penjualan 55 ribu salinan dan mencapai posisi puncak dalam sepekan terakhir, menyisihkan album soundtrack Mamma Mia - Here We Go Again dan album Joy As An Act of Resistance dari Idles.Dengan capaian itu, Eminem dipastikan memiliki album laris terbanyak dalam sejarah tangga album mingguan Inggris. Sejak album kedua The Marshall Mathers LP (2000) hingga Kamikaze ini, termasuk pula album kompilasi Curtain Call: The Hits (2005), Eminem selalu bertengger di posisi puncak grafik penjualan mingguan.Eminem juga melampaui rekor yang sebelumnya dipegang bersama Led Zeppelin dan ABBA. Sebelum Kamikaze, ketiga grup/solo musik ini sama-sama punya rekor delapan album yang berturut-turut selalu mencapai posisi puncak mingguan.Jika tidak menggunakan hitungan "berturut-turut", Robbie Williams masih memegang rekor tertinggi. Penyanyi solo asal Inggris ini punya 10 album yang selalu mencapai puncak tangga album mingguan sejak 1997. Reality Killed the Video Star (2009) adalah satu-satunya album Robbie yang hanya mampu mencapai posisi kedua.Kembali ke penjualan Kamikaze, sebanyak 25 ribu salinan berasal dari rilisan fisik dan 30 ribu salinan berasal dari platform streaming. Lewat capaian streaming tersebut, Kamikaze menjadi album digital terlaris kelima selama sepekan pertama saja. Empat album lain dalam lima besar adalah Divide (Ed Sheeran), Scorpion (Drake), More Life (Drake), dan Beerbongs & Bentleys (Post Malone).(ASA)