Halsey Bawakan Singel Closer Versi Akustik di On Off Festival 2018

Penyanyi Halsey untuk pertama kali bertandang ke Indonesia melalui panggung On Off Festival di Gandaria City, Jakarta, Sabtu, 11 Agustus 2018. Dalam aksi panggungnya, dia membawakan singel Closer versi akustik.Singel ini dipublikasikan sebagai singel duet Halsey bersama The Chainsmokers. Halsey sempat dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan Andrew Taggart The Chainsmokers karena aksi panggung mereka di MTV VMA 2016 tampak begitu mesra."Alasan aku membawakan lagu ini karena aku menemukan banyak versi yang membosankan. Namun, alasan lain adalah ini lagu sedih yang indah," ungkap mantan kekasih G-Eazy itu di atas panggung utama On Off Festival Jakarta, Sabtu, 11 Agustus 2018."Tapi ini lagu yang sangat indah untuk dinyanyikan, kita tidak pernah menua," sambung Halsey.Sebelumnya, penyanyi berusia 23 tahun itu memulai aksi panggungnya dengan singel Eyes Closed, Gasoline, Castel, Heaven in Hiding, Strangers, Roman Holiday, Hurricane dan Colours. Halsey dengan rambut ikal bermodel potongan pixie tampak enerjik membawakan lagu-lagunya. Dia bahkan sempat memanjat pada tiang sebelah kiri dari kacamata penonton jelang konsernya berakhir.Sorry, Alone, Walls Could Talk, Now or Never menjadi repertoar selanjutnya sebelum memasuki menit terakhir."Aku rasa di lagu terakhir ada baiknya kita berdansa. Aku merasa beruntung kalian mendengarkan musikku dan berbicara tentangku. Terima kasih, kalian membawaku ke sini. Aku tidak pernah menyangka bisa berada di tempat ini," ucap Halsey yang kemudian menutup aksi panggungnya dengan singel Hold Me Down dan Bad At Love.Aksi panggung Halsey sekaligus menjadi penutup gelaran On Off Festival hari pertama di Gandaria City pada pukul 23.00 WIB.(ELG)