Cerita Lagu The Rolling Stones yang Diciptakan Personel The Beatles

Pertanyaan yang kerap dilontarkan kepada penggemar musik untuk membedah seleranya adalah, "Pilih The Beatles atau The Rolling Stones?"Pertanyaan itu lahir dari bagaimana kedua band raksasa itu menguasai dunia pada era yang kurang lebih sama, namun dengan musikalitas yang kontras berbeda. Namun, tahukah kalian bahwa ada sebuah lagu The Rolling Stones yang ditulis personel The Beatles?Lagu itu berjudul "I Wanna Be Your Man," ditulis oleh Paul McCartney dan diselesaikan oleh John Lennon. The Rolling Stones merilis lagu ini sebagai single kedua, pada 1 November 1963."Kami sudah kenal (The Beatles) dan saat kami sedang latihan, Andrew (manajer/produser The Rolling Stones) mengajak Paul dan John ke tempat kami latihan. Mereka kemudian bilang punya lagu ini ('I Wanna Be Your Man'). Cara mereka memainkannya luar biasa.""'Hey Mick, kami punya lagu yang bagus,' kemudian mereka memainkannya dan kami pikir itu terdengar sangat komersial, yang mana itulah yang kami cari, kemudian kami membuatnya seperti (musik dari gitaris blues) Elmore James atau semacamnya. Saya sudah lama tidak mendengarnya tetapi itu pasti sangat aneh karena 'tidak ada yang memproduseri (lagu itu).' Itu benar-benar aneh, tetapi menjadi hit dan terdengar keren di panggung," kata Mick Jagger soal lagu itu.Pada 2016, Paul McCartney sempat menceritakan kembali tentang lagu itu dalam wawancaranya dengan majalah Rolling Stone."Kami berteman dengan mereka, dan saya pikir 'I Wanna Be Your Man' akan keren jika mereka bawakan. Saya tahu mereka membawakan gaya (gitaris blues rock & roll) Bo Diddley. Dan mereka mengerjakannya dengan bagus," ujar Paul.Tak lama berselang, The Beatles juga merilis lagu itu. Tepatnya pada 22 November 1963 atau tak sampai sebulan sejak versi The Rolling Stones dirilis. Adalah Ringo Starr yang menyanyikan lagu ini.