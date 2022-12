Nayeon Bongkar Alasan TWICE Perpanjang Kontrak dengan JYP Entertainment

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

JYP Entertainment baru saja memperpanjang kontrak dengan TWICE pada bulan Juli lalu. Kontrak TWICE dengan JYP Entertainment seharusnya berakhir pada bulan Oktober 2022.Saat diwawancara dengan Cosmopolitan Korea, Nayeon mengungkapkan alasan seluruh member TWICE memperpanjang kontrak kerja dengan JYP Entertainment."Ah, ya. Karena grup kami terdiri dari banyak anggota, aku yakin masing-masing dari kami memiliki alasan berbeda mengapa kami memutuskan untuk memperbarui kontrak kami." ujar Nayeon.Keinginan mempromosikan album baru bersama menjadi salah satu alasan seluruh personel TWICE memutuskan untuk memperpanjang kontrak dengan JYP."Ada beberapa hal umum. Kami semua masih ingin berpromosi dengan satu sama lain, dan kami ingin tetap bersama sebagai TWICE. Pikiran kami cocok dalam hal itu," ungkapnya.Sebelumnya, JYP Entertainment memberikan keterangan resmi kepada awak media mengapa TWICE memiliki peran besar dalam membangun citra yang baik untuk JYP."TWICE, telah memainkan peran utama dalam membangun status dan prestise perusahaan K-Pop Entertainment JYP dan perusahaan," ujar JYP kepada SportsWorld.Selain itu, JYP juga sukses sebagai perusahaan yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan TWICE hingga menjadi sukses seperti sekarang ini.Karena pertimbangan dua hal tersebut membuat TWICE memutuskan untuk memperpanjang kontrak kerja dengan JYP Entertainment."Agensi juga telah menjadi sumber dukungan bagi pertumbuhan dan perkembangan TWICE sebagai girl grup yang representatif, sepakat untuk memperbarui kontrak satu sama lain. berdasarkan rasa saling percaya ini," tegas agensi.