Metallica Donasikan Rp718 Juta untuk Beri Makan Pengungsi Ukraina

Grup musik Metallica mendonasikan USD500 ribu atau sekitar Rp718 juta dalam bentuk suplai makanan untuk para pengungsi Ukraina.Melalui yayasan All Within My Hands Foundation, donasi itu disalurkan lewat World Central Kitchen, sebuah lembaga non-profit yang menyediakan makanan untuk para korban perang dan krisis kemanusiaan."Pekerjaan yang dilakukan Chef José Andrés dan koki World Kitchen yang berdedikasi di garis depan krisis kemanusiaan sungguh luar biasa," kata drummer Metallica Lars Ulrich, dilansir dari Music-News."Kami terinspirasi, dengan kerendahan hati dan sangat bangga mendukung tim mereka yang saat ini berada di enam negara Eropa untuk melayani jutaan warga Ukraina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.""World Central Kitchen mewakili Metallica dan yayasan All Within My Hands Foundation menyediakan makanan dengan rasa hormat kami dan harapan untuk dunia," imbuh Ulrich.Metallica tampak serius menyorot isu ini, mereka juga melakukan kolaborasi dengan seniman Andrew Cremeans untuk menjual kaus yang hasilnya akan disumbangkan dalam kampanye #ChefsForUkraine.