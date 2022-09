Viral Poster Soundrealine 2022 Hadirkan Weezer dan The Offspring, Ini Kata Promotor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Soundrealine 2022 resmi mengumumkan daftar musisi tahap pertama yang akan tampil di acara mereka. Di media sosial ramai kabar musisi internasional seperti Weezer, Deftones hingga The Offspring yang menjadi musisi penampil utama.Kabar itu bersumber dari poster yang banyak beredar di media sosial. Selain Weezer, Deftones, The Offspring, Soundrealine 2022 disebut bakal menghadirkan Gotye, Foster The People, Neck Deep dan lainnya. Terkait hal itu, Ravel Junardy selaku promotor belum mau banyak bicara.Sejauh ini, Soundrealine 2022 baru mengumumkan Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, Hollow Coves sebagai musisi mancanegara yang akan hadir. Sedangkan untuk isu yang banyak beredar, Ravel meminta penonton menunggu pengumuman resmi."Kalau untuk Weezer ditunggu saja. Setiap minggu akan kami umumkan beberapa band internasional dan band nasional. Pengumuman resmi hanya ada di Soundrenaline.id," kata Ravel di Jakarta.Total ada 18 musisi mancanegara yang bakal menghentak Eco Park, Ancol, pada 26-27 November 2022. Ravel yang juga turut membidani festival Hammersonic memastikan tidak ada kendala berarti untuk memenuhi rider dan permintaan para musisi luar negeri itu."Soal riders, enggak ada yang rumit banget. Kita selalu melakukan apa yang diminta internasional artist kita. So far sampai sejauh ini enggak ada yang aneh-aneh," katanya.Sementara untuk musisi Indonesia yang bakal tampil di Soundrenaline 2022 yakni, Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., St Loco, Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, hingga Deadsquad.Lalu ada Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, Rock N Roll Mafia, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana Project, D’Cinnamons, Polyester Embassy, dan Potret."Kamu sangat antusias. Soundrenaline pastinya bakal lebih bagus dan berbeda dari semua festival yang gue kerjain sebelumnya. Gue pengin balikin hype Soundrenalie itu sendiri. Soundrenalie itu 2002 pertama kali di Jakarta. Ya kita balikin lagi ke Jakarta. Dulu festival ini festival rock disegani di Jakarta. Ini harus jadi festival yang balik lagi," paparnya.